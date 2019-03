Ascolti TV 14 marzo 2019, Che Dio ci aiuti 5 vola alto: share alle stelle

Ascolti TV giovedì 14 marzo 2019, Che Dio ci aiuti 5 conquista tutti: la fiction di Rai 1 è il programma più visto della prima serata

Che Dio ci aiuti 5 è riuscito a portare a casa un altro successo di ascolti ieri. La fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, durante la prima serata, è stato il programma più visto in assoluto. Le due puntate andate in onda giovedì 14 marzo 2019 hanno tenuto attaccati allo schermo più di 5 milioni e 300 mila telespettatori, raggiungendo uno share pari al 22,7%. Buon risultato anche per Chi vuol essere Milionario di Gerry Scotti che, con uno share dell 12,1%, ha raggiunto più di 2 milioni e 300 mila persone, riuscendo a far fronte dignitosamente ad una delle sere TV Rai più amate di sempre.

Ascolti TV 14 marzo 2019, i programmi più visti della prima serata: Che Dio ci aiuti 5 volta alto con lo share

Come è facile intuire dai dati Auditel pubblicati stamani, parte dei quali li abbiamo appena esposti sopra, Che Dio ci aiuti 5 è riuscita ad vincere su tutti ieri sera. A seguito si sono posizionati: Chi vuol essere milionario su Canale 5 con il 12,1% di share, la partita di Europa League (Inter-Eintracht Frankfurt)su TV8 con l’8,9% di share, Fast & Furious 6 su Italia 1 con il 7,2% di share, PiazzaPulita su La7 con il 4,9% di share, Captain Fantrastic su Italia 1 con ill 4,4% di share, Popolo Sovrano su Rai 2 con il 2.9% di share e Dritto e Rovescio su Rete 4 con il 3.2% di share.

Ascolti TV giovedì 14 marzo 2019: Canale 5 leader indiscusso del daytime pomeridiano

I programmi più seguiti ieri pomeriggio sono stati, ancora una volta, quelli di Canale 5. La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ha registrato uno share pari al 21.4%. Grande successo anche per il daytime Amici di Maria De Filippi e quello dell’Isola dei famosi che hanno raggiunto – rispettivamente – uno share del 22,3% e del 20,9%. Ottimo anche il risultato portato a casa da Barbara d’Urso che con Pomeriggio 5 che, ieri, ha conquistato il 16,5% di share.