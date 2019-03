Uomini e Donne news, Teresa incontra Luca Daffrè: la reazione

Uomini e Donne news: Luca Daffrè conosce Angela Nasti e Giulia Cavaglia, la reazione di Teresa Langella

Teresa Langella incontra Luca Daffrè a distanza di molto tempo. A Uomini e Donne, dopo essersi fatto conoscere come tentatore a Temptation Island, è approdato proprio per conoscere l’ex tronista. Ad un certo punto del suo percorso all’interno del programma si rese conto di non essere la persona giusta per Teresa e se ne andò. Tanti sono i telespettatori che restarono molto male di fronte all’uscita di scena di Luca, il quale è riuscito davvero a conquistare il pubblico. Il corteggiatore ora è tornato nella trasmissione dopo essere stato chiamato da Angela Nasti, rimasta colpita dal suo passato percorso con Teresa. Sembra proprio che al momento sia addirittura conteso dalla sorella di Chiara Nasti e da Giulia Cavaglia. Ed ecco che, intanto, Daffrè incontra di nuovo Teresa, nella puntata in onda il 14 marzo, proprio in quello stesso studio dove l’ha conosciuta. Prima ancora del suo arrivo è la stessa Langella a far sapere di aver notato la sua presenza nel programma: “Ho visto che c’è una mia vecchia conoscenza”.

Maria De Filippi decide di iniziare la puntata, dopo aver parlato con Teresa, proprio con Luca. L’ex tronista appare per nulla infastidita dalla decisione di Daffrè di scendere a corteggiare Angela. Il corteggiatore aveva abbandonato la trasmissione molto tempo prima della scelta, dunque ha deciso di rimettersi in gioco in una nuova conoscenza. Lui stesso aveva dichiarato, qualche settimana fa: “Ci credo ancora”. Luca vuole trovare l’amore e lo fa rimettendosi in gioco nel programma. Nel vederlo confrontarsi con Angela e Giulia in studio, Teresa appare sorridente. L’ex tronista segue con attenzione la discussione che lo vede protagonista. Ma non appare per nulla turbata, nonostante non dica la sua su quanto accade.

News Uomini e Donne: Luca Daffrè tra Angela Nasti e Giulia Cavaglia, Teresa sfogo dopo la puntata

“Io sono una frana a parole”, rivela Luca mentre discute in studio con Angela e Giulia. La Nasti dimostra di essere abbastanza infastidita nel vederlo uscire insieme alla Cavaglia. Nonostante ciò, non mette da parte questa conoscenza. L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ammette di essersi trovata benissimo con lui, sebbene alcune sue dichiarazioni l’abbiano seccata. Nel frattempo, Luca appare abbastanza indifferente di fronte alla presenza di Teresa in studio. Subito dopo la messa in onda della puntata, la Langella si lascia andare a uno sfogo su Instagram. L’ex tronista condivide sulle Stories di Instagram un lungo discorso sulle donne che inizia così: “Ci sono donne e poi ci sono le Donne Donne. E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza”. Sembra proprio che quanto condiviso sia rivolto ad Andrea Dal Corso.