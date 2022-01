Ascolti tv 14 gennaio 2022: The Voice Senior e GF Vip, chi l’ha spuntata

Ascolti tv e share del Prime Time di venerdì 14 gennaio 2022 – Altro venerdì, altra sfida per Alfonso Signorini e Antonella Clerici. A non cambiare è invece il risultato: i due show proposti da Rai Uno e Canale Cinque hanno infatti registrato praticamente gli stessi ascolti di una settimana fa, testimonianza di un pubblico fidelizzato da ambo le parti. The Voice Senior ha intercettato 3.9 milioni di utenti (medesimo esito di venerdì 7 gennaio), mentre il Grande Fratello Vip ne ha raccolti 3.3 milioni (venerdì scorso 3.4 milioni). Sul dato dello share ha la meglio il programma dell’ammiraglia Mediaset per via della diretta monster protratta fino a notte inoltrata.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: The Voice Senior nuova ha raccolto 3.902.000 spettatori (19%).

Rai Due: The Good Doctor St 5 Ep 2 – Una fetta di torta ha interessato 1.201.000 spettatori (4.9%). The Resident St 3 Ep 19 – Rete di supporto e The Resident St 3 Ep 20 – La fine di tutto, hanno conquistato 803.000 spettatori (4%).

Rai Tre: Il complotto contro l’America ha catturato l’attenzione di 610.000 spettatori (2.7%).

Canale 5: Il Grande Fratello Vip ha convinto 3.343.000 spettatori (20.8%).

Italia 1: Il film I mercenari 3 ha intrattenuto 1.314.000 spettatori (5.8%).

Rete 4: Quarto grado è stato visto da 1.101.000 spettatori (6%).

La7: Propaganda Live ha incollato innanzi al teleschermo 968.000 spettatori (5.3%).

Tv8: Alessandro Borghese 4 ristoranti ha raccolto 441.000 spettatori (2.1%).

Nove: I migliori Fratelli di Crozza ha convinto 669.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv venerdì 14 gennaio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.308.000 spettatori (21.4%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.038.000 spettatori (16.3%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.614.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 5.089.000 spettatori (24.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.794.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.654.000 (18.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di venerdì 14 gennaio 2022

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 1.886.000 spettatori (14.9%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.025.000 spettatori (17.9%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.461.000 spettatori (17%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 488.000 spettatori (4.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.719.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.606.000 spettatori (18.2%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.635.000 spettatori (21.5%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.818.000 spettatori (15.9%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 1.796.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.830.000 spettatori (15.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.914.000 spettatori (13%).

Ascolti Tv della mattina di venerdì 14 gennaio 2022