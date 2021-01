Ascolti tv 14 gennaio 2021: Che Dio ci aiuti schiaccia Daydreamer, i dati

Cala Daydreamer – Le ali del sogno negli ascolti tv della prima serata di ieri, giovedì 14 gennaio 2021. La soap opera turca è stata nuovamente battuta da Che Dio ci aiuti 6, come la scorsa settimana. La sesta stagione della serie tv in onda su Rai 1 ha conquistato la presenza di oltre 5 milioni di telespettatori, mentre la soap che vede protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) non ha raggiunto neanche i 2 milioni di telespettatori di fronte al piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio, la serie con Elena Sofia Ricci ha registrato la presenza di ben 5.515.000 di telespettatori con uno share del 22.4%. Invece, la soap turca ha intrattenuto solo 1.967.000 di telespettatori con il 9.2% di share.

Come accaduto la scorso giovedì sera, Daydreamer è stato schiacciato da Che Dio ci aiuti! Nel frattempo, la partita di Coppa Italia Atalanta-Cagliari ha intrattenuto 1.828.000 di telespettatori con il 7% di share. Mamma, ho perso l’aereo su Italia 1 ha tenuto compagnia a 1.547.000 di telespettatori. 974.000 telespettatori hanno seguito Bye Bye Germany su Rai 3, con uno share del 3.7%. Dritto e Rovescio su Rete 4 ha registrato una media di 1.393.000 di telespettatori con il 7.2% di share. Invece, su La7, Piazza Pulita ha intrattenuto 1.515.000 di telespettatori con il 6.7% di share.

Nell’access prime time, Soliti ignoti – Il ritorno ha giocato insieme a 5.436.000 di telespettatori con il 19.8% di share. Striscia la notizia ha registrato una media di 4.332.000 di telespettatori con il 15.7% di share. Nel preserale, L’Eredità – La sfida dei 7 ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.654.000 di telespettatori con il 19.6% di share, mentre L’Eredità 5.339.000 di telespettatori con il 24.1% di share. Caduta libera – Inizia la sfida ha intrattenuto 2.490.000 di telespettatori con il 13.8% di share e Caduta libera 3.768.000 di telespettatori con il 17.4% di share.

Nel pomeriggio i programmi e le soap opera hanno registrato i seguenti dati: