Ascolti tv 7 gennaio 2021: Che Dio ci aiuti fa il botto e asfalta Can Yaman

Che Dio ci aiuti 6 è tornato in onda e ha fatto il boom di ascolti, asfaltando anche la soap turca con Can Yaman. Dopo tanta attesa la fiction di Rai Uno con Elena Sofia Ricci ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con la sesta stagione. Dalla prima serata di ieri, giovedì 7 gennaio 2021, la fiction diretta da Francesco Vicario terrà compagnia ai telespettatori per altri nove appuntamenti. Intanto, con il primo ha già ottenuto il risultato sperato, battendo Daydreamer – Le ali del sogno. La soap turca, dopo una lunga pausa nella programmazione di Canale 5, finalmente è tornato in onda e, questa volta, in prima serata. Ma i dati degli ascolti tv di giovedì sera non sono probabilmente quelli sperati. Infatti, la fiction Rai ha superato i 6 milioni di telespettatori.

Scendendo nel dettaglio, questa prima puntata della sesta stagione ha tenuto incollati al piccolo schermo 6.059.000 di telespettatori con il 24.5% di share. Invece, Daydreamer ha conquistato la presenza di 2.365.000 di telespettatori con l’11% di share. Non c’è confronto tra i due dati di ascolti tv. Bisogna capire ora se la programmazione di Canale 5 subirà un altro cambiamento visto il risultato. Intanto, su Rai 2 Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali ha intrattenuto 925.000 telespettatori con il 3.7% di share. Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia 1 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.608.000 di telespettatori con il 6.1% di share.

Su Rai 3 America 2021 – Speciale Tg3 ha informato 1.280.000 di telespettatori con il 4.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 ha tenuto compagnia a 1.281.000 di telespettatori con il 6.3% di share. Su La7 Speciale Atlantide – La notte americana ha intrattenuto 1.083.000 di telespettatori con il 5.2% di share. Nell’access prime time Soliti ignoti – Il ritorno ha giocato insieme a ben 5.856.000 di telespettatori con il 21.1% di share. Invece, Striscia la notizia ha conquistato la presenza di 4.809.000 di telespettatori con il 17.1% di share.

Nel preserale L’eredità – La sfida dei 7 ha intrattenuto 3.698.000 di telespettatori con il 20% di share, mentre L’eredità 5.469.000 di telespettatori con il 24.7%. Caduta libera – Inizia la sfida su Canale 5 ha segnato il 14.1% di share con la presenza di 2.561.000 di telespettatori e Caduta Libera il 17.1% con 3.730.000 di telespettatori.