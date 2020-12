Ascolti tv 14 dicembre 2020: Julia Roberts batte il GF Vip di Signorini

By

Tutti i dati della giornata di ieri: nella prima serata non trionfa il reality show di Canale 5, ma il film drammatico del 2018, andato in onda nel 2018

Non ha conquistato la prima serata di ieri, lunedì 14 dicembre 2020, il Grande Fratello Vip 5. I dati degli ascolti tv vedono al primo posto Ben is back, che ha intrattenuto più di 4 milioni di telespettatori. Scendendo nel dettaglio, la 26esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.356.000 di telespettatori, registrando uno share del 20%. Su Rai Uno, il film di genere drammatico del 2018 con Julia Roberts ha conquistato la presenza di 4.093.000 di telespettatori, con il 17% di share. Lo share del programma di Canale 5 è più alto, sebbene abbia intrattenuto meno telespettatori, poiché è durato di più, ovvero dalle ore 21.48 all’1.15.

Una puntata ricca di colpi di scena per i concorrenti che vivono nella Casa più spiata d’Italia, che si è posizionata però al secondo posto nei dati. In quattro giorni, Julia Roberts ha vinto ben due volte. Infatti, con il film Wonder – sempre su Rai Uno – ha conquistato la prima serata di giovedì 10 dicembre 2020.

Intanto, su Rai 2 Guarda… Stupisci – Special Selection ha tenuto compagnia a 1.006.000 di telespettatori con il 4.3% di share. Su Italia 1 Brave – Il coraggioso ha registrato una media di 1.711.000 con il 6.9% di share. Report su Rai Tre ha informato 2.423.000 di telespettatori con il 9.7% di share. Quarta Repubblica su Rete 4 ha tenuto compagnia a 1.074.000 di telespettatori con il 5.6% di share, mentre Otto e Mezzo – Speciale Obama su La7 ha intrattenuto 600.000 telespettatori con il 2.4%.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti su Rai Uno ha giocato insieme a 5.203.000 di telespettatori con il 19% di share, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 ha tenuto compagnia a 4.466.000 di telespettatori con il 16.3%. Nel preserale, L’Eredità – La sfida dei 7 ha intrattenuto 3.555.000 spettatori (19.5%) e L’Eredità 5.361.000 (24.4%). Intanto, la replica di Caduta Libera – Inizia la sfida ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.515.000 spettatori (14%) e Caduta Libera 3.758.000 di telespettatori (17.5%).

Nel pomeriggio Il Paradiso delle Signore su Rai Uno ha intrattenuto 2.099.000 (18.3%). La Vita Diretta, invece, ha registrato una media di 2.544.000 (17.5%). Su Canale 5, le varie soap hanno intrattenuto il pubblico, registrando i seguenti dati: Beautiful 2.718.000 (16.9%), Una Vita 2.462.000 (16.4%) e Il Segreto 2.043.000 (17.3%). Pomeriggio Cinque ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.071.000 di telespettatori (15.5%) nella prima parte, 2.261.000 di telespettatori nella seconda parte (14.8%) e 2.045.000 di telespettatori (12.3%) nella terza parte di breve durata. Quasi Detto Fatto ha intrattenuto 323.000 telespettatori (2.5%), mentre Detto Fatto 454.000 telespettatori (3.9%).