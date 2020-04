Ascolti Tv 14 aprile 2020: bene finale Pechino Express, Il Volo supera tutti

Finale di Pechino Express dati, gli ascolti Tv del 14 aprile

Non si può dire che la finale di Pechino Express 2020 abbia chiuso in bellezza, ma che ha raggiunto un buon risultato certo che sì. Tra le edizioni più seguite – merito di un cast eccezionale – e tra quelle più chiacchierate: l’attenzione sul programma è cresciuta anche in questi giorni per via di alcune polemiche fatte scoppiare da alcuni ex concorrenti, che hanno criticato duramente dicendo che tutto è già scritto. Polemiche a parte, Pechino è riuscito a registrare sempre dei buoni ascolti. Martedì 14 aprile 2020 ha chiuso con l’11.5% di share, venendo seguito da 3.045.000 telespettatori.

Dati e share Il Volo e Animali fantastici: il trio di tenori conquista

Considerati i soddisfacenti risultati, ci sarà una nona edizione di Pechino Express? Costantino Della Gherardesca si è limitato a dire questo: “È un programma che ha sempre vissuto grazie al suo pubblico fedele. Io vi ringrazio tantissimo. Se non fosse per voi non andrebbe in onda. Chissà cosa succederà in futuro. Per il momento non sappiamo nulla, perché ovviamente prima di fare i sopralluoghi per Pechino Express deve finire questa emergenza sanitaria”. Sfida piuttosto equilibrata, nella serata di ieri 14 aprile, quella fra Il Volo – Un’avventura straordinaria in replica su Rai 1 (4.272.000 teleutenti e 15.3% di share) e il film di Canale 5 Animali fantastici e dove trovarli (3.239.000 teleutenti e 12.4% di share).

Sfida fra repliche, ma Striscia la Notizia la spunta

Nell’Access Prime Time, è riuscito a spuntarla Striscia la Notizia con i suoi 5.854.000 spettatori e il suo 19% di share; la replica de I Soliti Ignoti ha invece raggiunto il 17.8% di share e ha conquistato 5.463.000 persone. Solo repliche nel Preserale di Rai 1 e Canale 5: L’Eredità ha portato a casa il 19.1% di share, incuriosendo 4.750.000 spettatori, mentre Avanti un altro ha ottenuto il 18.2% di share, facendo divertire 4.403.000.