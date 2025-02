Ascolti tv 14/2: Sanremo assurdo, Conti polverizza Amadeus. I dati

Ascolti tv prime time 14 febbraio 2025. Il Festival di Sanremo di Carlo Conti polverizza un altro record: la quarta serata della kermesse, quella delle cover, ha totalizzato 13.187.000 spettatori pari al 70.4% di share. Lo scorso anno Amadeus aveva convinto 11.893.000 utenti con il 67,8% di share. Numeri alla mano, Conti & Co sono stati seguiti da circa 1,3 milioni di persone in più. Dati che hanno dell’assurdo. Nel dettaglio, ieri, Sanremo Start ha avuto 13.223.000 spettatori pari al 55.7%. La prima parte del Festival (21:15/23:29) ha radunato 16.224.000 utenti pari al 68.9% e la seconda parte (23:34/1:29) ha raggruppato 9.560.000 spettatori pari al 73.7%.

Al resto del palinsesto sono rimaste le briciole: su Canale5 Tutti a bordo ha conquistato 828.000 utenti con uno share del 3.5%. Su Rete4 Quarto Grado ha raggiunto 784.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Homefront ha avuto 744.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Il traditore ha conquistato 454.000 spettatori e il 2%. Su Rai2 Detective a passo di danza è stato visto da 310.000 spettatori pari all’1.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raggruppato 298.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Kill Bill – Vol. 1 ha raccolto 167.000 utenti con lo 0.7%. Su La7 Roma di Piombo – Diario di una Lotta ha interessato 153.000 spettatori con lo 0.8%.

Ascolti tv Access Prime Time e preserale: Striscia la Notizia al tappeto

Access Prime Time dominato da Rai1 con il Primafestival che ha coinvolto 9.740.000 spettatori (44.9%). Striscia la Notizia, complice l’attenzione spostata su Sanremo, è finito al tappeto: solamente 1.936.000 spettatori pari al 7.9%.

Dominio di Rai1 anche nel Preserale: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 3.785.000 spettatori pari al 26.4%, mentre L’Eredità ha fatto giocare 4.900.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.290.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.151.000 spettatori (19.3%).

Ascolti tv pomeriggio: Balivo e Matano trascinati da Sanremo

Rai1, trascinato dal tema Sanremo, vola anche nel pomeriggio: boom de La Volta Buona che ha conquistato 2.284.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 2.270.000 utenti con il 21.6% nella seconda parte. Stabile Il Paradiso delle Signore con 1.841.000 spettatori, 18.9%. Vola La Vita in Diretta che si avvicina ai 3 milioni: per la precisione 2.801.000 spettatori con il 24.3%.

Su Canale5 bene le soap e UeD: Beautiful 2.206.000 spettatori pari al 17% e Tradimento 2.193.000 spettatori pari al 17.1%. Uomini e Donne ha convinto 2.454.000 appassionati pari al 21.4%. Il daytime di Amici ha avuto 1.454.000 spettatori pari al 14.9%, quello del Grande Fratello 1.353.000 spettatori pari al 14.1%. Per My Home My Destiny 1.317.000 utenti e il 13.5%. Ancora male Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino: 1.420.000 spettatori pari al 13.9% nella prima parte e 1.438.000 spettatori pari al 12.6% nella seconda parte. Per I Saluti, 1.572.000 persone all’ascolto, 12.4%.