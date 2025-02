Sanremo 4° serata: Giorgia vince, Fedez sul podio. Top e Flop

Si è conclusa la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 che ha superato le aspettative di milioni di telespettatori riguardo alle esibizioni dei cantanti in gara. L’appuntamento con le cover è uno dei più attesi della kermesse ed anche quest’anno c’è chi ha lasciato il segno con la propria esibizione.

Non sono mancate emozioni, sorprese e performance strepitose, duetti che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico ed altri che, invece, si sono rivelati un flop. Ancora una volta il palco dell’Ariston si è ritrovato ad essere il palcoscenico per eccezione con un finale coi fiocchi che Carlo Conti ha desiderato tanto.

Festival di Sanremo 2025 serata cover: i primi dieci classificati

I primi dieci classificati della serata cover sono:

10° posto The Kolors e Sal Da Vinci

9° posto Clara e Il Volo

8° posto Elodie e Achille Lauro

7° posto Rocco Hunt e Clementino

6° posto Irama e Arisa

5° posto Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino

4° posto Olly, Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band

3° posto Fedez e Marco Masini

2° posto Lucio Corsi e Topo Gigio

1° posto Giorgia e Annalisa

Top e Flop

Interpretare un brano di anni fa e di colleghi dallo stile diverso dal proprio non è facile, tuttavia, c’è chi sul palco più ambito nel panorama musicale c’è riuscito alla grande e chi, invece, si è rivelato un flop.

Giorgia e Annalisa vincono il premio delle cover con la loro voce unica. Già settimane fa si parlava di un Sanremo Pink che, a quanto pare, serata dopo serata sta prendendo forma.

Tra i duetti più attesi, immancabile è stato quello della coppia romana formata da Tony Effe e Noemi con la canzone Tutto il resto è noia di Franco Califano. Molti telespettatori hanno commentato negativamente la loro interpretazione, affermando che si è trattato di uno smacco al grande artista romano.

Parere diverso per il duo formato da Elodie e Achille Lauro che ha lasciato tutti a bocca aperta. La coppia romana è piaciuta e sono tanti a sperare che i due possano creare qualcosa di speciale e unico insieme.

È stata poi la volta di Fedez e Marco Masini con un testo stravolto. Bella stronza dei tempi moderni è piaciuta al pubblico? C’è chi l’ha adorata e chi, invece, è rimasto deluso dalla scelta dell’artista fiorentino di accettare un compromesso tale.

Nulla da dire all’esibizione di Clara e Il Volo così come Modà e Francesco Renga che, tra l’altro, si sono baciati alla fine della canzone per fare accumulare punti extra al Fantasanremo.

Secondo posto per Lucio Corsi e Topo Gigio che hanno fatto sognare milioni di italiani che sui social non hanno perso occasione di congratularsi con il giovane artista, un po’ nostalgici del tempo in cui il topo dalla voce tenera faceva compagnia a tanti bambini.

I saluti di Conti

Anche nella quarta puntata Carlo Conti non ha tardato con i saluti finali, a pochi minuti dall’1 e mezza, le luci dell’Ariston si sono spente e il conduttore ha dato appuntamento a domani sera, annunciando Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan come co-conduttori.