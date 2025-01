Ascolti Tv 14/1: Blackout vs Zorro, chi ha preso una batosta. I dati

Vittoria a mani basse nella prima serata di martedì 14 gennaio 2025 per Rai 1 con BlackOut – Le verità nascoste che ha registrato 3.219.000 telespettatori (17,05%) nella prima puntata e 2.605.000 utenti (18,87%) nella seconda, totalizzando una media di 2.916.000 telespettatori con uno share del 17,8%. Secondo posto per Italia 1 con Mechanic: Resurrection che ha coinvolto 1.561.000 telespettatori (8,63%). Male Canale 5 con Amore e vendetta – Zorro che ha ottenuto 1.513.000 spettatori e uno share del 10,37%. Da segnalare DiMartedì (La 7) che ha raggiunto 1.456.000 telespettatori e uno share del 8,86%.

È sempre Cartabianca (Rete 4) ha registrato 815.000 (5,89%); Tutto in un giorno (Rai 3) ha coinvolto 539.000 telespettatori (2,87%); Ma… Diamoci del tour! In Europa (Rai 2) ha ottenuto 920.000 utenti e il 5,08% di share; Little Big Italy (Nove) ha raggiunto 418.000 telespettatori con il 2,27% di share; Su Tv8 Una principessa a Natale ha registrato 560.000 telespettatori (3,06%).

Ascolti Tv martedì 14 gennaio 2025: preserale e access prime time

Su Rai 1 molto bene Cinque minuti con 5.107.000 utenti (24,39%) e boom straordinario per Affari Tuoi con 6.178.000 spettatori e il 28,47% di share. Flop per Striscia la notizia su Canale 5 2.888.000 telespettatori, share 13,32%. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha conquistato 1.231.000 spettatori (5,77%) e Un posto al sole che ha raggiunto 1.593.000 utenti (7,30%). Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.754.000 telespettatori con uno share del 8,08%.

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 3.274000 (22,03%) nella prima parte e 4.634.000 utenti (26,03%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato 2.433.000 telespettatori (17,22%) nella prima parte e 3.488.000 (20,50%) nella seconda.

Ascolti Tv martedì 14 gennaio 2025: il pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona ha intrattenuto 1.711.000 (14,20%) utenti nella prima parte e nella seconda parte 1.674.000 con il 17,02%. Subito dopo, Il Paradiso delle Signore ha coinvolto 1.728.000 spettatori (18,32%), mentre La vita in diretta ha raggiunto 1.989.000 telespettatori (20,20%) nella prima parte e 2.393.000 (20,22%) nella seconda. Su Rai 2 Ore 14 ha ottenuto 993.000 (8,32%) utenti e BellaMa ha registrato 702.000 spettatori (7,57%).

Su Canale 5: Beautiful ha registrato 2.503.000 telespettatori (19,46%), Endless Love 2.530.000 (20,35%), mentre Pomeriggio Cinque ha coinvolto 1.467.000 (14,77%) spettatori nella prima parte e 1.681.000 (14,49%) nella seconda. Bene Maria De Filippi con Uomini e donne che ha raggiunto 2.557.000 utenti (23,70%), mentre Amici ha coinvolto 1.696.000 telespettatori (17,98%).

Ascolti Tv martedì 14 gennaio 2025: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 935.000 utenti (19,28%), mentre Storie Italiane ha raggiunto nella prima parte 889.000 spettatori (19,19%) e 1.039.000 (18,86%) nella seconda. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 973.000 telespettatori (20,02%) nella prima parte e 757.000 (16,63%) nella seconda, mentre Forum ha raggiunto 1.418.000 utenti con il 18,59% di share.