Affari Tuoi, parla Alec ‘il gemello di De Martino’: “Ora sogno la TV”

Alec rompe il silenzio dopo la sua esperienza ad Affari Tuoi. Per settimane, il giovane studente di biotecnologie mediche ha conquistato il pubblico con la sua simpatia, attirando l’attenzione anche per la sua sorprendente somiglianza con Stefano De Martino. È stato proprio Stefano, infatti, a soprannominarlo scherzosamente il suo “gemello” o “bro” (da brother), ironizzando sul fatto che sembrassero fratelli. Lo scorso 12 gennaio, però, è arrivato il momento di giocare per Alec, dovendo quindi lasciare per sempre il programma di Rai 1.

Accompagnato dalla mamma, il pacchista dell’Emilia Romagna non ha avuto molta fortuna nella sua partita, tornando a casa con un pacco da solo 1 euro. Nonostante ciò, l’esperienza ad Affari Tuoi è stata indimenticabile per lui. Non solo ha avuto la possibilità di stringere amicizie speciali con gli altri pacchisti, ma ha anche ricevuto tantissimo affetto da parte del pubblico.

Alec torna sui social dopo Affari Tuoi: le parole per Stefano De Martino

Finita la sua avventura nel programma, Alec è tornato sui social e ha pubblicato una serie di foto con De Martino dove sono entrambi vestiti uguali, proprio come il giorno della partita. Nella didascalia, il giovane studente ha voluto scrivere degli affettuosi ringraziamenti a sua madre, la sua famiglia, la Rai e tutti i suoi compagni di viaggio:

Grazie di cuore a tutti voi che avete condiviso con me questa incredibile esperienza ad Affari Tuoi. Un grazie speciale a mia mamma, la mia compagna di squadra, con cui ho vissuto ogni emozione di questa avventura unica. Un pensiero pieno d’affetto va anche ai miei amici pacchisti, la mia seconda famiglia, che hanno reso questo viaggio ancora più indimenticabile. Grazie alla Rai per l’opportunità.

Un ‘grazie’ speciale è poi andato a Stefano, con Alec che ne ha elogiato il talento e, soprattutto, l’umiltà. Da quando è al timone di Affari Tuoi, il conduttore partenopeo ha ricevuto spesso parole di grande stima da parte dei concorrenti, che rimangono sempre colpiti dalla sua semplicità e dall’atmosfera di confidenza che riesce a creare, qualità che ancora oggi sorprendono in un personaggio così noto. Infine, Alec ha rivelato il suo desiderio di tornare presto in televisione, probabilmente spinto dalla scoperta di una nuova passione:

Grazie a mio fratello Stefano per la sua energia e il suo talento, che hanno reso tutto ancora più magico. Questo viaggio è stato nostro, insieme! E chissà… spero di poter tornare presto in TV per vivere altre emozioni come queste!

Oltre a essere un atleta e uno studente di biotecnologie, Alec sembra determinato a esplorare anche questo nuovo mondo. Chissà se avremo occasione di rivederlo presto sul piccolo schermo, magari con l’aiuto di Stefano De Martino, che potrebbe offrirgli un’opportunità in futuro!