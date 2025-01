Affari Tuoi, Alec vince 1 euro: pubblico deluso, “chi troppo vuole…”

Questa sera, ad Affari Tuoi, gli spettatori hanno dovuto salutare Alec, il “gemello” di Stefano De Martino. La puntata di domenica 12 gennaio ha visto protagonista il pacchista dell’Emilia Romagna, accompagnato dalla madre. Alec, studente di biotecnologie, è anche un appassionato atleta. In passato ha giocato a football americano, partecipando persino agli Europei Under 19, per poi dedicarsi all’atletica.

La partita di Alec non è iniziata bene. Difatti, ha eliminato subito un pacco rosso da 20mila euro e poi ha continuato alternando blu e rossi. Nonostante questo, è riuscito a salvare i premi più alti nel primo giro. Alla prima offerta del Dottore, che gli proponeva il cambio, Alec e sua madre hanno deciso di accettare, puntando sul pacco numero 3, soprattutto grazie al consiglio della mamma. Una scelta azzeccata, perché subito dopo hanno scoperto che il pacco scartato conteneva solo 20 euro. “Avevo paura, perché stavi prendendo sempre pacchi grandi, ma io sono il tuo fratello maggiore, si sa, i fratelli più piccoli sono scapestrati e a volte ad essere scapestrati si fa bene”, ha scherzato De Martino.

A quel punto, il Dottore ha spiazzato tutti offrendo ben 50mila euro, neanche a metà partita. Tra le indecisioni della mamma e il tifo del pubblico, Alec ha deciso di rifiutare, determinato a proseguire fino alla fine. Da lì, però, la serata ha preso una piega sfortunata, eliminando il primo premio alto, ovvero quello da 75mila euro. Poco dopo, però, è arrivata una piccola consolazione per Alec, che ha trovato i tortellini, simbolo della sua regione, nel pacco da 5 euro. Il Dottore ha rilanciato ancora con un’offerta di 50mila euro, ma lo studente non ha ceduto, deciso a continuare il gioco. A seguito di quest’ennesimo ‘no’, ha beccato 200mila euro, premio della new entry abruzzese, subendo un’altra dura batosta.

I due bersaglieri con i tortellini in mano #AffariTuoi https://t.co/UUCJyd8LYG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2025

A seguire, Alec ha pescato prima il pacco da zero euro e poi quello da 100mila, costringendo il Dottore ad abbassare l’offerta a 30mila euro. “Io me la rischio, a prescindere da quello che c’è nel pacco“, ha detto il pacchista senza esitazioni. Peccato che questa scelta gli sia costata cara, facendogli perdere il premio più alto in gioco, ovvero quello da 300mila euro.

Alla fine, si è ritrovato al classico bivio che il Dottore adora: da un lato 1 euro, dall’altro 50mila. “O tutto o niente“, ha commentato De Martino. L’ultima offerta è stata il cambio, appoggiato sia da Lupo che dalla mamma, ma Alec ha deciso di rischiare ancora una volta e puntare tutto sul suo pacco. Purtroppo, alla fine ha trovato una brutta sorpresa, dato che nel pacco c’era solo 1 euro. “Stranamente Lupo aveva ragione. Spero che ti porti tanta fortuna e sia il primo di tanti euro”, ha concluso Stefano De Martino, salutandolo con affetto. Sui social, molti spettatori sono rimasti delusi, sperando che Alec potesse portare a casa una vittoria dopo tante puntate nel programma. Ma, come in tanti hanno sottolineato, “chi troppo vuole nulla stringe”.