Affari Tuoi, Sara vince ma senza entusiasmo: reazione inattesa

È stata una puntata dolceamara quella di Affari Tuoi, andata in onda sabato, 11 gennaio, su Rai 1. La protagonista è stata Sara, una pacchista abruzzese che lavora in un negozio di articoli sportivi. Proprio sul lavoro ha conosciuto il suo compagno Mattia, titolare del negozio e padre del loro figlio Samuele, di appena 7 mesi. La “pietanza del giorno”, al posto dei 5 euro, non poteva che essere un simbolo della loro terra: gli arrosticini.

La partita di Sara, accompagnata da Mattia, è iniziata nel migliore dei modi, con l’eliminazione del pacco da 0 euro e il balletto sulle note di Sesso e Samba. L’abruzzese ha poi continuato pescando una serie di pacchi blu, ma anche uno rosso di grande valore: quello da 100mila euro. A quel punto è arrivata la prima offerta del Dottore, ben 30mila euro, ma Sara e Mattia hanno deciso di rifiutare, fiduciosi nel tabellone ancora favorevole. Nel secondo giro, Sara ha eliminato il pacco da 30mila euro insieme ad altri pacchi blu.

Dopo aver rifiutato un cambio, la partita di Sara ha preso una brutta piega, con l’eliminazione di un pacco rosso da 75mila euro. Proprio seguendo il consiglio di Stefano De Martino, Sara ha deciso di non accettare il cambio. “Non mi sarei mai perdonato un pacco rosso, ti chiedo scusa”, ha scherzato il conduttore, felice che nel tiro successivo abbiano beccato gli ‘arrosticini’. “Se succedeva, stasera tornavi con me”, ha ironizzato Mattia.

Nonostante un’offerta del Dottore da 40mila euro, Sara ha continuato a giocare, ma il tabellone è peggiorato: prima i 50mila euro, poi i 200mila e infine i 300mila sono usciti di scena, lasciando e Sara e Mattia visibilmente amareggiati. Alla fine della partita, la coppia si è trovata ugualmente con dei “soli sicuri”: 15mila euro da un lato e 20mila dall’altro. Il Dottore ha quindi offerto 17.500 euro, e i due hanno deciso di accettare, tornando a casa comunque con una bella mossa.

Nonostante la vincita, Sara è rimasta delusa e stizzita. Niente festeggiamenti o entusiasmo, come di solito accade ad Affari Tuoi: la pacchista abruzzese è rimasta piuttosto fredda e distante, senza particolari slanci verso De Martino o il compagno Mattia. Una reazione che non è sfuggita al pubblico, con una pioggia di commenti sui social.