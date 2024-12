Affari Tuoi, Debora sfida il Dottore e vince: “Mai visti tanti soldi”

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, domenica 22 dicembre, è stata Debora, la pacchista della Puglia. La 26enne, farmacista di professione, ha deciso di giocare accompagnata dalla cognata Gloria. Debora ha incontrato Gloria in piscina, e lì ha avuto modo di conoscere anche suo fratello. Un giorno, mentre si trovavano negli spogliatoi, è passato un ragazzo. Debora, colpita, ha commentato che era davvero bello. Da quel momento, sono passati ben 13 anni e i due sono ancora oggi felicemente fidanzati.

“Quando si dice che il nuoto è uno sport completo“, ha subito scherzato Stefano De Martino. La partita di Debora è stata piena di alti e bassi. Il primo giro è stato abbastanza bilanciato, pescando tre bacchi blu e tre rossi, con la perdita di 50mila e 75mila euro. Come prima offerta, il Dottore ha proposto 35mila euro, rifiutati senza indugi dalle due donne. Nel secondo giro, invece, sono prevalsi i pacchi blu. Tuttavia, Debora ha anche perso il premio più alto del tabellone, ovvero quello da 300mila euro. Da lì, la puntata ha preso una svolta fortunata, eliminando anche il secondo pacco più importante: 200mila euro.

Il Dottore ha quindi abbassato la sua offerta, scendendo a “soli” 14mila euro. “Puntiamo alto, rifiutiamo e andiamo avanti”, è stata la risposta di Debora. Verso la fine, la pacchista pugliese e la cogliata si sono trovati quindi con due bacchi blu da 0 e 200 euro, insieme a due pacchi rossi da 15mila e 100mila euro. Il Dottore decide di proporre, questa volta accettato dalla farmacista. “Voglio credere nel giorno del mio compleanno e vado a prendermi l’11”, ha detto. Una scelta fortunata dato che, con gli ultimi due tiri, elimina tutti i pacchi blu rimasti.

Per il gran finale, Debora si è ritrovata con due pacchi rossi di due valori decisamente diversi: 15mila e 100mila euro. Come ultima chance, il Dottore è tornato all’offerta iniziale di 35mila euro. Trovandosi di fronte ad un bivio importante, la pacchista pugliese ha deciso di accettare. “Mi sono sposata da poco, vorremmo comprare casa, tutte le cifre sarebbero un aiuto. Quello che mi sento è di avere i 100mila. Ho 26 anni, 35mila euro non li ho mai visti, è comunque una partenza. Non importa se ci sono i 100mila, accettiamo”, ha spiegato Debora. Alla fine, la farmacista è riuscita a non cadere nel trappolone del Dottore, dato che nel suo pacco numero 11 c’erano solo 15mila euro, andando a casa con ben 20mila euro in più.