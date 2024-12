Affari Tuoi, scena epica con Morandi: De Martino non si trattiene

Puntata sfortunata ma esilarante ed emozionante quella di Affari Tuoi andata in onda questa sera, mercoledì 18 dicembre. La protagonista è stata Jessica, pacchista delle Marche, che lavora come Maschera a teatro. La giovane ha deciso di giocare accompagnata dalla sorella, di 12 anni più giovane, che l’ha soprannominata “Giacomina Leopardi“. Jessica è infatti alla sua terza laurea e ama la letteratura, soprattutto quella di Giacomo Leopardi.

La partita di Jessica è iniziata alla grande, con un primo giro di tiri fortunati. La prima offerta del Dottore, infatti, è stata di ben 40mila euro. Le due sorelle, però, hanno deciso di rifiutare quest’importante cifra, fiduciose dei pacchi ancora presenti nel tabellone. Da lì, il gioco ha preso una svolta decisamente più sfortunata, perdendo sempre più pacchi rossi. A quel punto, il Dottore ha proposto un cambio. “A noi basta uno sguardo per capirci. Abbiamo 12 anni di differenza d’età, siamo molto unite. Non cambiamo”, ha risposto Jessica. Purtroppo, però, hanno poi pescato il premio più alto, ovvero quello da 300mila euro.

Rimasta con solo 75mila e 200mila euro tra i pacchi rossi, Jessica ha chiesto aiuto al “cantante” del Veneto. Quest’ultimo ha voluto dedicarle “Uno su mille” di Gianni Morandi per incoraggiarla. “Uno su mille ce la fa”, ha intonato insieme al pubblico, prima di svelare il valore del suo pacco: ben 75mila euro. Una scena davvero epica, che ha fatto esplodere in risate tutto lo studio, compreso Stefano De Martino, incapace di trattenersi e travolto da una fragorosa risata, fino quasi alle lacrime.

L’offerta del Dottore è quindi scesa a 15mila euro, ma le due sorelle hanno rifiutato nuovamente facendo una precisazione: “Abbiamo sempre lavorato sin da giovanissime, sappiamo cosa significa il sacrificio, pagare gli studi. Però, per un tiro, vogliamo andare avanti”. Sfortunatamente, subito dopo, Jessica ha perso anche il suo ultimo pacco rosso rimasto, ovvero quello da 200mila euro, trovandosi costretta ad andare alla Regione Fortunata.

Anche in questo caso, le due sorelle non sono riuscite ad indovinare la Regione giusta e sono tornate a casa a mani vuote. Alla fine, Jessica ha voluto ringraziare Stefano De Martino e tutti i compagni di viaggio, cogliendo l’occasione per fare un appello speciale: sostenere il teatro e il cinema.