Affari Tuoi, De Martino “cerca moglie”: boom di ‘corteggiatrici’

Dalla sua prima puntata dello scorso settembre, Stefano De Martino si è fatto sempre più strada ad Affari Tuoi, diventandone il vero e proprio ‘padrone di casa’. Difatti, ormai è difficile immaginare il programma senza di lui. E pensare che, all’inizio, in tanti erano convinti che nessuno potesse superare Amadeus, che negli ultimi due anni aveva portato il game show di Rai 1 a livelli altissimi. Invece, nel giro di pochi mesi, Stefano ha smentito tutti, arrivando a raggiungere ascolti record, che hanno addirittura sfiorato i 6 milioni di spettatori, numeri utopici al giorno d’oggi.

Ma non è solo questione di dati: De Martino è entrato nel cuore del pubblico, dai più grandi ai più giovani, diventando un volto familiare e amato dagli italiani. Questo si percepisce chiaramente dal rapporto che instaura con i pacchisti del programma, che spesso lo ringraziano per i giorni trascorsi insieme o si divertono a scherzare con lui in gag esilaranti. Negli ultimi tempi, poi, alcune pacchiste donne tendono a rivolgere a De Martino complimenti molto calorosi, e, in alcuni casi, a comportamenti che vanno un po’ oltre le righe. Ad esempio, durante la puntata di ieri 15 dicembre, una concorrente si è addirittura permessa di toccargli il “gluteo fortunato” senza il suo consenso, scatenando non poche polemiche.

Anche oggi, martedì 16 dicembre, si è verificato un episodio curioso. La protagonista della puntata è stata Chiara, pacchista del Friuli Venezia Giulia, che ha scelto di giocare accompagnata dalla sorella Sara. Quest’ultima, durante la serata, ha chiesto più volte a Stefano di mandare dei saluti ad alcune sue amiche. Con la sua consueta ironia, De Martino ha replicato: “C’è un’altra amica, questa mi sta trovando moglie piano piano”. Dopo aver rivolto un sorriso alle telecamere per salutare quest’amica, ha aggiunto scherzando: “Io di primo lavoro faccio i saluti, poi mi arrangio con la televisione”. Insomma, sembra proprio che Stefano si stia trasformando nel ‘Casanova‘ di Affari Tuoi.

Ad ogni modo, la partita è stata piuttosto piatta e sfortunata, segnata anche dalle scelte sbagliate della giovane donna. La ragazza, molto presa dalla puntata, ha rifiutato tutte le offerte del Dottore, arrivando alla fine con due opzioni: 15mila euro da una parte e 200 euro dall’altra. Nonostante la sorella fosse contraria, ha deciso di puntare tutto sulla Regione Fortunata, ma la scelta si è rivelata un disastro per due motivi: non ha trovato la Regione e, per di più, nel suo pacco originale c’erano i 15mila euro. Dunque, alla fine, le due sorelle sono tornate a casa a mani vuote.