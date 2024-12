Affari Tuoi, Giulia tocca il ‘gluteo fortunato’ di De Martino: polemica

Dopo la pausa del sabato dedicata a Ballando con le Stelle, oggi, domenica 15 dicembre, Affari Tuoi è tornato su Rai 1. La protagonista della puntata è stata Giulia, pacchista siciliana, che ha scelto di giocare insieme al fratello gemello Alessio. Farmacista e particolarmente superstiziosa, Giulia ha deciso di portare con sé un corno portafortuna, sperando che le portasse fortuna per una buona partita. Tuttavia, sin dall’inizio, la sorte non è stata dalla sua parte: nel primo giro, infatti, Giulia ha perso diversi pacchi blu di grande valore, tra cui quelli da 200.000 e 75.000 euro.

Nel secondo giro, la partita è andata avanti tra alti e bassi, arrivando a perdere anche i 50mila euro. “Ma siamo sicuri che questo corno funzioni?”, ha quindi scherzato Stefano De Martino, cercando di stemperare la tensione. Dopo aver rifiutato i 27mila euro offerti dal Dottore, arriva un’altra batosta con la perdita del premio più alto: quello da 300mila euro. A quel punto, Giulia ha accettato di cambiare il suo pacco, dato che “il numero 14 non mi dice niente”. Subito dopo, ha scoperto di aver lasciato andare 15mila euro, dunque una cifra non troppo alta, ma pur sempre un pacco rosso.

Da lì, la partita ha preso una svolta positiva, pescando una serie di pacchi blu. Per questo, il Dottore ha voluto proporre ai fratelli un’offerta prima di 19mila e dopo di ben 27mila euro. “Abbiamo tanti progetti, prendere casa entrambi, sposarci. Alla luce di tutte queste belle cose, ringraziamo il dottore e andiamo avanti”, ha replicato Giulia, preferendo rischiare fino alla fine. Alla fine, Giulia è rimasta con 100mila e 30mila euro da un lato e 200 euro dall’altro.

Per gli ultimi tiri, la pacchista siciliana ha deciso di affidarsi al cosiddetto “gluteo portafortuna” di Stefano De Martino. Durante un abbraccio tra il conduttore e i due fratelli, si è intravista la ragazza palpare il fondoschiena di Stefano, il quale si è spostato commentando: “Ha attinto dalla fonte”. “Ho il corno, ho una possibilità e scusate, io ne approfitto”, ha scherzato la giovane pacchista. “Ma qui c’è il copyright ragazzi. Questa cosa qua è stata brevettata da Paolo Bonolis, io devo citare la fonte. Non so se il mio funziona”, ha spiegato il conduttore.

Nonostante il clima di leggerezza in studio, il gesto ha suscitato polemiche sui social. Molti spettatori lo hanno ritenuto inappropriato, sottolineando che situazioni del genere non dovrebbero essere tollerate, nemmeno se coinvolgono un uomo. Sebbene De Martino abbia scherzato sulla vicenda, alcuni utenti hanno notato un certo disagio nel suo atteggiamento, interpretandolo più che altro come un tentativo di tergiversare una situazione imbarazzante.

D’altra parte, c’è chi ha liquidato la questione come una semplice gag, sostenendo addirittura che Stefano fosse consapevole di tutto. In ogni caso, la serata di Giulia non ha avuto un lieto fine. Nel suo pacco, infatti, c’erano solo 200 euro, e così lei e il fratello Alessio sono tornati a casa a mani vuote.