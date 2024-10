Affari Tuoi, Alessia su di giri: il ‘gluteo’ di De Martino fa cilecca

Altra puntata, altro round. Mercoledì 9 ottobre 2024 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino: Alessia dalla Calabria tenta la fortuna, accompagnata dalla sorella Federica. La “regione fortunata”, dicevano, ma la partita comincia subito male, a tratti malissimo. La concorrente, energica come non mai, spara subito le prime cartucce e perde grandi somme di denaro, tra cui i tanto ambiti 300.000 euro.

L’angoscia del gioco è palpabile, così come il mood giocoso – e a tratti malizioso – della concorrente, sempre prontissima a lanciare frecciatine a Stefano. Una puntata ricchissima, un esito nemmeno troppo disastroso considerando com’era iniziata. Alessia e Federica hanno rifiutato ogni offerta del Dottore e seguendo il loro istinto si sono portate a casa 30.000 euro. Nel pacco opposto? 200 euro, quindi alla fine non è poi andata così male.

CI VUOLE UN GLUTEO COME IL TUO NELLA VITA 😭 #AffariTuoi pic.twitter.com/rZJB6yfGl5 — trashtvstellare (@tvstellare) October 9, 2024

La Calabria gioca malissimo e la concorrente stuzzica Stefano

Uno sprint così effettivamente era un po’ che non si vedeva. La concorrente della Calabria ad Affari Tuoi ha sicuramente intrattenuto conduttore, pacchisti e pubblico in studio. Il suo modo di fare fresco e frizzante ha scatenato le risate di tutti, Stefano compreso, anche quando ad aleggiare sono state varie battute al suo fisico o ai suoi glutei: “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita“, ha detto Alessia alludendo ovviamente alla metafora del gioco, ma la battuta è risuonata ovunque. Insomma, l’atteggiamento scherzoso e “peperino” della concorrente ha superato di gran lunga la voglia di vincere, quasi messa in secondo piano. Eppure, e si è notato, Alessia ha rosicato parecchio quando si è vista sfumare molti dei pacchi rossi sotto il naso: l’ipnosi al Dottore a quanto pare è servita proprio a poco.

Il gioco della Calabria ha intrattenuto tutti e ha zittito i pacchisti, che all’ennesimo commento della concorrente hanno scelto la soluzione migliore: il silenzio. Se da una parte l’energia travolgente di Alessia ha tenuto accesa l’attenzione ed è stata miniera d’oro per nuovi meme, dall’altra qualcuno pensa che sia stata “troppo esagerata“. “Dove fa la fisioterapista lei? Così so dove non andare se non voglio uscire da un ospedale con un mal di testa”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sul social dei tweet.

Tutto molto caotico, insomma: questa nuova puntata di Affari Tuoi ha diviso molto il pubblico. Tra chi si è divertito e chi invece si è annoiato a morte, c’è qualcuno che non vedeva l’ora che tutto finisse…e tra questi, forse, c’è anche Stefano!?

Affari Tuoi colpisce ancora e come sempre intrattiene; certo che oggi la fortuna è girata proprio poco!