Affari Tuoi, novità in puntata: Stefano “tornato titolare, io supplente”

Questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Proprio il conduttore ha perso un ruolo avuto per settimane a causa dell’arrivo in studio del marito della concorrente estratta per gareggiare, la rappresentante della Puglia. Il parente l’ha difatti sostituito in una tradizione che aveva proprio con sua moglie! Scopriamo meglio di che cosa si tratta e come è andata nel complesso la puntata di stasera.

Come di consueto anche questa sera, venerdì 4 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata del game show Affari Tuoi, quest’anno condotto da Stefano De Martino. A giocare è stata la regione della Puglia, rappresentata dalla farmacista ed indossatrice Miriana. Ad affiancare nella partita la concorrente è stato suo marito Vito. E’ stato proprio quest’ultimo a riprendersi un ruolo che, in sua assenza, nelle ultime settimane era stato ricoperto dal conduttore.

Stefano De Martino, difatti, era solito fare delle piccole coreografie con Miriana durante le puntate quando venivano estratti dei pacchi blu. Questa sera, essendoci il marito della concorrente, Stefano ha preferito lasciare a lui il piacere di ballare con sua moglie. Scherzosamente il conduttore di Affari Tuoi si è definito un supplente di Vito, affermando che adesso che era tornato il titolare lui si sarebbe fatto da parte. Nel corso della gara, quindi, non è stato De Martino a ballare come di consueto con Miriana ma il marito di quest’ultima. Anche nelle prossime puntate Stefano dovrà rinunciare ai suoi consueti balletti con la pugliese poiché, avendo giocato questa sera, abbandonerà il programma.

La puntata di oggi è stata un po’ tutta un balletto. La concorrente della Puglia è stata difatti particolarmente fortunata e ha chiamato un pacco blu dietro l’altro! Alla fine è rimasta con ben quattro pacchi rossi: 5.000, 15.000, 75.000 e 100.000 euro. Quest’ultima cifra è stata la prima ad andare via, seguita dai 75.000. Rimasti con 5.000 e 15.000 euro, il dottore ha proposto ai neosposi di cambiare il proprio pacco, il numero 3, con l’altro rimasto, il 16. I due hanno tuttavia rifiutato, facendo bene! Nel loro pacco hanno difatti trovato 15.000 euro.