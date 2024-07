Ascolti Tv 14/07: boom Finale Euro24, flop Canale 5. Tutti i dati

Prevedibilmente, la prima serata di domenica, 14 luglio, è stata vinta dalla finale degli Europei 2024, che hanno visto trionfare la Spagna contro l’Inghilterra. Il match andato in onda su Rai 1 ha ottenuto 9.420.000 telespettatori con uno share del 52.7%. Flop per il film Ho cercato il tuo nome (Canale 5), che è stato seguito solamente da 1.185.000 telespettatori (7%). Le scelte di Canale 5 riguardo ai film da trasmettere durante l’estate non sembrano portare i risultati sperati, con una serie di insuccessi consecutivi.

Niente di rilevante da segnalare per quanto riguarda i restanti dati relativi al prime time, dove nessuna delle restanti reti ha superato il milione di spettatori. Su Rai 2 è andato in onda Il velo nuziale – Ritorno a Venezia, che ha coinvolto 461.000 spettatori (2,6%). Su Rai 3, Sissi – Destino di un’imperatrice ha registrato un pubblico di 634.000 persone, raggiungendo il 3,7% di share. La leggenda di un amore: Cinderella (Italia 1) ha interessato 511.000 spettatori con uno share del 3,3%, mentre Perfetti sconosciuti (Rete 4) è stato visto da 449.000 spettatori, pari al 2,7% di share. Infine, sul Nove, Little Big Italy ha registrato 336.000 telespettatori (1,9%), mentre, su Tv8, Big Wedding è stato visto da 187.000 telespettatori con uno share del 1,1%.

Ascolti tv domenica 14 luglio 2024: preserale e access prime time

Per quanto riguarda l’access prime time di domenica 14 luglio, Paperissima Sprint (Canale 5) si è dovuta scontrare con la finale degli Europei 2024 radunando solamente 1.603.000 telespettatori (10%). Nel preserale è ancora una volta Rai 1 dominare, così come accaduto nel resto dell’anno. Reazione a Catena ha infatti ottenuto 2.014.000 telespettatori (20.6%) nella prima parte e 2.890.000 utenti (25.3%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera Story, invece, ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.262.000 telespettatori (13.6%) e nel gioco 1.657.000 utenti (15%).

Ascolti tv domenica 14 luglio 2024: il pomeriggio

Al contrario, a fare da padrone alla fascia pomeridiana di domenica 7 luglio sono state le soap opera di Canale Cinque: Beautiful ha intrattenuto 1.776.000 telespettatori (15,6%), My home my destiny ha appassionato 1.446.000 utenti con il 14%, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.422.000utenti (14,5%).

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha intrattenuto 1.206.000 utenti (11,6%), seguito dalla replica di Dalla strada al palco con un netto di 1.213.000 spettatori (12,8%). Da segnalare il Tour de France (Rai Due) che ha coinvolto 1.362.000 spettatori (13.7%) nella prima parte e 1.938.000 (19.7%) nella seconda.