Reazione a Catena, autori massacrati: “Non vogliono più sganciare”

Anche stasera una buona parte del web è insorta dopo la parola finale a Reazione a Catena, che, come sempre va in onda su Rai Uno con Pino Insegno al timone. Già all’intesa vincente è scoppiata una polemica enorme su X per via della poca inventiva degli autori. Alcuni utenti hanno anche insinuato che, probabilmente, si tratta di un meccanismo voluto proprio per non sganciare troppi soldi per la vincita. Quello che ha davvero insospettito i fan è stata però la scelta un po’ “tirata” dell’Ultima Parola, ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo.

I Sali Minerali asfaltano i Casa Bernini, poi il caos

Anche questa sera si è riconfermato campione della puntata il trio de I Sali Minerali, composto da Ludovica, Federica e Andrea, che hanno battuto con non poche difficoltà i loro concorrenti. Pino Insegno, con tenerezza si è addirittura schierato con loro verso la fine del gioco, mostrandosi piuttosto complice e dichiarando di tifare per loro. Nonostante si siano portati a casa 7 parole, non hanno saputo essere all’altezza dei loro sfidanti, che sono passati a L’Ultima Catena con ben 10 indovinate.

Ma è stato durante L’Ultima Catena che è successo il finimondo, tanto che su X gli utenti sono esplosi: prima in una gara per indovinare il termine misterioso, poi in una polemica decisamente tosta una volta che la parola finale è stata svelata. Ecco quali erano le parole:

Fiamme

-Fuoco-

Acceso

-Animato-

Cartone

-Scatole-

Rottura

-Risoluzione-

Mistero

-Segreto-

Stato

Una bella sfida per gli amici Sali Minerali a reazione a Catena, che hanno giocato per una cifra piuttosto bassa: solo 2.875 euro. Alla fine si sono trovati questa parola da indovinare:

Stato

Co…..e

Naturale

Allo scadere del tempo i tre amici si sono lanciati nella parola decisa da Federica, la quale ha avuto una vera e propria illuminazione, urlando: “Corrente!”. Insegno ha però svelato subito la parola, che era invece “Confine”. Apriti cielo: il caos. Sul web ne escono di ogni, addirittura frasi come:

“Ma no … addirittura confine, questi non vogliono più sganciare. Hanno esaurito il budget.”

La polemica è sorta perché sembra che ultimamente gli autori abbiano davvero poca inventiva, ma soprattutto perchè le parole possibili sono sempre troppe! “Facciamo anche oggi la conta di quante parole alternative che abbiamo o hanno elencato ci stavano anch’esse perfettamente?! Autori sempre mediocri” dice qualcuno, e purtroppo come dargli torto? Almeno, per i Sali Minerali domani ci sarà una nuova possibilità, chissà che non si aggiudichino una cifra più alta e non smentiscano le malelingue del web?