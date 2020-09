Tanti ritorni in televisione domenica 13 settembre 2020. Doppio esordio per Barbara d’Urso che ne è uscita sconfitta due volte. Nel pomeriggio la sua Domenica Live è stata battuta da Francesca Fialdini e Da noi…a ruota libera. Il programma di Canale 5 ha totalizzato 1.465.000 telespettatori con il 12.17% di share. È andato meglio il format di Rai 1 con 1.690.000 e 14.25%. Barbarella ha perso pure in prima serata: Live-Non è la d’Urso ha appassionato solo 2.022.000 persone con il 14.53%. La serata degli ascolti tv è stata vinta da Rai 1 che ha proposto il film A casa tutti bene con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini e Pierfrancesco Favino. La pellicola diretta da Gabriele Muccino ha appassionato 2.766.000 con il 14.54%. Lo show Mediaset ha comunque fatto discutere su Twitter, dove è diventato uno dei trend topic della serata grazie all’intervista a Fabrizio Corona, alla reunion della prima edizione del Grande Fratello e all’intervento di Angela da Mondello.

Ascolti tv domenica 13 settembre 2020: sfida Mara Venier-Can Yaman

Domenica 13 settembre 2020 è ripartita pure la Domenica In di Mara Venier. Buon esordio ma ben lontano (per il momento) dai numeri di qualche mese fa. La prima puntata, che ha visto protagonista tra gli altri Romina Power, è stata seguita da 2.247.000 con il 14.59. Nella seconda parte ha invece raggiunto 1.940.000 con 13.75%. Si sono difese bene le soap di Canale 5 e in particolare Daydreamer, pronto a superare zia Mara. Del resto le intenzioni di Mediaset sono state chiare fin da subito: usare l’amato attore turco Can Yaman per dare del filo da torcere alla Venier. E così è stato: la puntata della soap opera made in Turchia ha registrato 1.760.000 con 12.91%.

Ascolti tv domenica 13 settembre 2020: boom Reazione a catena

Continua il successo di Reazione a catena con Marco Liorni. Solo nella giornata di ieri il game show è stato seguito da oltre 3 milioni di persone. Ottimo risultato pure per Soliti Ignoti con Amadeus, che ha convinto ben 4 milioni di telespettatori. Su Canale 5 Caduta Libera non è andata oltre il 14% di share (2.163.000) mentre Paperissima Sprint si è dovuta accontentare del 14.03% e 2.956.000.