Svolta per quel che concerne la collocazione di Daydreamer nel palinsesto di Canale 5. La soap opera turca dei record (nel periodo estivo ha superato ogni più rosea aspettativa in termini di ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset) è stata posizionata domenica pomeriggio, come rende noto Fanpage.it. Quindi a partire da domenica 13 settembre si scontrerà con una slot della Domenica In di Mara Venier (Rai Uno), venendo trasmessa dalle 15.51 fino alle 16.34. Il ‘peregrinare’ della fiction che vede protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir, però, potrebbe non essere concluso. Il Biscione sta infatti provando diverse soluzioni per dare continuità alla serie, ma nulla è per ora definitivo. Infatti domani, lunedì 7 settembre, ci sarà ‘l’esperimento’ di proporla in prima serata su Canale 5. Poi la ritroveremo sabato 12 settembre prima di Verissimo. Infine domenica 13.

Daydreamer sbarca nel pomeriggio festivo di Canale 5: si scontrerà con Domenica In

Ricapitolando: Daydreamer tornerà in onda il 7 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopodiché l’appuntamento sarà per sabato 12/9 a partire dalle 14.14 e fino alle 16, per poi lasciare spazio a Verissimo. Infine domenica 13/9 andrà in onda dalle 15.51 fino alle 16.34, subito dopo Beautiful e Una vita e prima de Il Segreto. Si scontrerà su Rai Uno con ‘Zia Mara’, lasciando poi il posto a Domenica Live con Barbara D’Urso. Dunque, nell’arco di 7 giorni sono previsti tre appuntamenti con la fiction turca. Resta da capire se questa scelta di palinsesto è definitiva o no. Mediaset valuterà ‘l’appeal’ e poi deciderà se operare nuove modifiche alla programmazione o se lasciare tale formula invariata.

Daydreamer e la difficoltà della collocazione nel palinsesto di Canale 5

Circa il futuro della serie nel palinsesto di Canale 5 si sono rincorse molte voci di recente. Alcune hanno raccontato che da parte di Mediaset c’era l’ipotesi di congelare la fiction fino all’estate 2021. Qualcun’altro aveva pensato che potesse essere ‘spezzettata’, come dire accorciata negli episodi, per essere mandata in onda quotidianamente nel primo pomeriggio per fare da traino a Uomini e Donne. E invece ora è stata posizionata la domenica.