Ascolti TV, giovedì 13 settembre: Non dirlo al mio capo 2 debutta con successo

Ascolti TV, giovedì 13 settembre: la fiction Rai Non dirlo al mio capo 2 apre con successo

Le aspettative che la Rai aveva riposto nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo non sono state deluse col debutto della fiction. Ieri sera, giovedì 13 settembre, la prima serata di Rai 1 ha infatti raggiunto uno share pari circa al 22,4%. I telespettatori sintonizzati sul canale sono stati più di 5 milioni durante il primo e episodio e più di 4 milioni durante il secondo. Un successo di ascolti quindi, soprattutto rispetto agli altri programmi mandati in onda, sempre ieri sera in prima serata, sugli altri canali della rete. La partita di Volley Italia – Belgio, difatti, ha registrato uno share pari al 9% mentre il film Eliza Graves, su Rai 3, ha appena superato la soglia del 5%.

Ascolti TV 13 settembre 2018: la Rai batte Mediaset con la programmazione in prima serata

I picchi di share raggiunti da Non dirlo al mio capo 2 non sono stati raggiunti ieri sera da nessun programma Mediaset piazzato in prima serata. Il film San Andreas, su Canale 5, ha infatti segnato meno del 10% di share (tra il 9,5% e il 9,6% circa) mentre lo show di Pintus su Italia 1 (Pintus@Ostia Antica) e la trasmissione W l’Italia Oggi e Domani su Rete 4 hanno raggiunto, rispettivamente, il 7,8% e il 5% di share. Meno fortunata LA 7 che con Mi chiamo Sam (film con Sean Penn e Michelle Pfeiffer), che ha fatto poco più del 2% di ascolti.

Ascolti TV, la Prova del Cuoco non decolla: con la Isoardi lo share è ancora in calo

La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi, non è partita bene quest’anno. In termini di ascolti infatti, rispetto allo share raggiunto l’anno scorso da Antonella Clerici (più del 16%), il suo debutto (che ha registrato uno share del 15%) non ha avuto lo stesso successo. Come se non bastasse, inoltre, ieri, La prova del cuoco ha segnato un altro calo di ascolti, portando a casa una percentuale ancora più bassa, pari cioè al 13%. La ripresa, quindi, tarda ancora ad arrivare.