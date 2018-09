Elisa Isoardi in lacrime alla prima puntata de La Prova del Cuoco per la sorpresa della mamma

Debutto emozionante per Elisa Isoardi, tornata a condurre La Prova del Cuoco dopo l’addio di Antonella Clerici. In uno studio tutto rinnovato, la conduttrice piemontese ha ricevuto la sorpresa della mamma, entrata con in mano un mazzo di fiori per la figlia. Una sorpresa pre-annunciata da Caterina Balivo, intervenuta nel corso della puntata per presentare il suo nuovo programma Vieni da me. La Isoardi è rimasta molto colpita dall’arrivo del genitore, tanto da piangere calde lacrime. E mentre Elisa abbracciava la madre, non è mancato sui social network il supporto di Matteo Salvini, da anni fidanzato della presentatrice Rai.

Cosa ha scritto Matteo Salvini a Elisa Isoardi

“Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con La Prova del Cuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”, ha scritto Matteo Salvini su Twitter. Il Ministro dell’Interno supporta da sempre il lavoro della fidanzata. E negli ultimi mesi il rapporto tra Salvini e l’Isoardi si è intensificato sempre di più, tanto che la coppia è andata a convivere a Roma. “La vita in due ti dà una forza incredibile. Non temo alcuna sfida oggi e sono molto felice”, ha dichiarato di recente Elisa Isoardi a Diva e Donna, felice più che mai della sua relazione con Matteo Salvini.

Il saluto di Elisa Isoardi per Antonella Clerici

Prima di iniziare la nuova edizione de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha salutato la collega e amica Antonella Clerici. Le due hanno stretto un buon legame e si sentono spesso, per scambiarsi consigli professionali e privati. “Antonella è per me un’amica e una maestra. Sono certa che il suo Portobello sarà un grandissimo successo. Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo durante l’anno”, ha assicurato l’ex modella a Tv Sorrisi e Canzoni.