Ascolti tv 13 ottobre: Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera contro Ulisse

Ascolti tv ieri: Tú sí que vales trionfa contro la terza puntata di Ulisse

La prima serata di ieri, 13 ottobre, ha visto trionfare il talent di canale 5 Tú sí que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara, intrattenendo 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai 1 Ulisse – il piacere della scoperta ha interessato invece una media di 3.612.000 spettatori pari al 18.6% di share. Il presentatore del programma di divulgazione, Alberto Angela, è stato accompagnato come sempre dalla voce narrante del celebre doppiatore Luca Ward. Durante questo terzo e penultimo appuntamento, il pubblico è stato catapultato nel 16 ottobre 1943: una data molto importante nel capitolo della Seconda Guerra Mondiale con la ghettizzazione degli ebrei nel ghetto di Roma. Su Canale 5, insieme ai conduttori, i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammucari e Iva Zanicchi hanno dato vita alla seconda puntata di Tú sí que vales. Tra talenti incredibili e scene divertenti, ha fatto il suo ingresso l’interprete Alessandra Amoroso, che si è esibita con il nuovo singolo Trova un modo.

Ascolti tv 13 ottobre: ecco gli altri dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Dopo aver parlato del trionfo di Tú sí que vales, scopriamo insieme come sono andati gli altri programmi in prime time di ieri, 13 ottobre. Su Rai 2 si sono alternati episodi di NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans. Nel primo caso ci sono stati 1.126.000 spettatori pari al 5.2% di share mentre a seguire 946.000 spettatori pari al 4.4% di share. La fiction I Topi, su Rai 3, ha tenuto incollati allo schermo una media di 1.164.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete 4, invece, il telefilm Transporter ha raccolto 423.000 spettatori con il 2.1% di share. La sfida tra Olanda e Germania della Uefa Nations League su Italia 1 ha ottenuto una media di 1.012.000 telespettatori pari al 4.7% di share.La serie tv Little Murders su La7 ha totalizzato una media di 396.000 telespettatori pari a uno share del 2.4%. Infine su TV8 Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana è stato visto da una media di 237.000 spettatori con l’1.1% di share. Invece, sul Nove, il film Mamma ho preso il morbillo ha divertito una media 302.000 spettatori con l’1.5% di share.