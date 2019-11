Ascolti tv 13 novembre: Trono Over inarrestabile, cresce La Vita in Diretta

Ascolti tv mercoledì 13 novembre: grande successo per il Trono Over di Uomini e Donne

Continua ad ottenere grande successo il Trono Over di Uomini e Donne. Puntata dopo puntata aumentano sempre più i telespettatori pazzi per le avventure senior del salotto di Maria De Filippi. Mercoledì 13 novembre le vicende di Gemma Galgani, Jean Pierre e Juan Luis sono state seguite da oltre tre milioni di telespettatori con uno share tra il 23 e il 24 per cento. Risultati che non sono ancora stati raggiunti dai nuovi tronisti del Trono Classico, che non riescono ad arrivare oltre i due milioni di telespettatori. Un vero e proprio traguardo per la Galgani, tanto che di recente Maurizio Costanzo ha invitato la Dama torinese a non lasciare la trasmissione di Canale 5.

La Vita in Diretta cresce ma Barbara d’Urso continua a vincere

Per quanto riguarda gli altri ascolti tv si è registrato il record stagionale de La Vita in Diretta. Mercoledì 13 novembre l’infotaiment condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è stato seguito da quasi due milioni di telespettatori con il 15.50% di share. Numeri importanti, mai raggiunti fino ad oggi, e sicuramente motivo di orgoglio per chi lavora al programma Rai, dato per spacciato nelle scorse settimane. Il buon risultato non basta però a battere Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 continua a primeggiare. Ieri pomeriggio ha raggiunto il 16.98% di share.

Prodigi vince la serata degli ascolti tv del 13 novembre 2019

La prima serata del 13 novembre 2019 è stata vinta da Prodigi, l’evento benefico di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Male la seconda puntata della fiction di Canale 5 Oltre la soglia, che non ha raggiunto neppure il 10% di share. Bene invece la serie di Rai Due Volevo fare la rockstar con Valentina Bellè che ha toccato punte del 7%.