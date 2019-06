Ascolti Tv 13 giugno 2019: All Together Now risale e batte Don Matteo

Ascolti Tv 13 giugno 2019: la semifinale di All Together Now si piazza al primo posto e trionfa su Don Matteo 11

Il programma più visto in prima serata il 13 giugno 2019 è All Together Now. Il nuovo format musicale di Canale 5 aveva ultimamente perso colpi. La semifinale ha, però, alzato i numeri, tenendo più di 2 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. Michelle Hunziker e J-Ax, questa volta, sono riusciti a battere il Don Matteo 11. Una vera e propria vittoria, visto che il 16 e il 23 maggio, il nuovo programma di Canale 5 veniva battuto dalle repliche della nota serie televisiva in onda su Rai 1, Il Commissario Montalbano. Non solo, la trasmissione musicale aveva anche subito un calo ultimamente. Nella prima serata di ieri conquista il 16.3% di share con la presenza di 2.580.000 di telespettatori. Dall’altra parte, Don Matteo registra il 13.4% con 2.433.000 di telespettatori. La semifinale del programma che vede alla conduzione Michelle Hunziker sembra aver conquistato il pubblico di Canale 5, che ha visto ben 12 cantanti in gara arrivare in finale, sebbene i dati non siano da record.

Ascolti Tv, la prima serata del 13 giugno è di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax

La semifinale di All Together Now si piazza al primo posto per quanto riguarda gli ascolti in prima serata. Questa volta, le repliche di Don Matteo non sono riuscite a schiacciare il nuovo programma di Canale 5. Rai 2, invece, con la Serata Evento La Trattativa ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.088.000 di telespettatori, con il 5.5% di share. Un po’ meno per Italia 1 con 47 Ronin, che registra il 5.2% di share con 1.004.000 di telespettatori. Il Diario di Anna su Rai 3 ha uno share del 6% con 1.174.000 di telespettatori. Su Rete 4 il programma Dritto e Rovescio tiene incollati al piccolo schermo 843.000 telespettatori, registrando uno share del 5.3%. Infine, Piazza Pulita su La7 totalizza uno share del 6% con la presenza di ben 931.000 telespettatori. Il preserale del 13 giugno 2019 vede Rai 1 trionfare con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, che conquista uno share del 19.2% con 2.086.000 di telespettatori, e Reazione a Catena con 22.3% di share e 3.115.000 di telespettatori.

Ascolti Tv preserale, primo pomeriggio e pomeriggio

Sempre nel preserale, subito dopo si piazza Canale 5 con Caduta Libera – Inizia la Sfida, che totalizza 17.6% di share e 1.867.000 di telespettatori, e Caduta Libera con ben 2.977.000 di telespettatori e il 21.9% di share. Prosegue bene la nuova soap Bitter Sweet nel primo pomeriggio con 2.081.000 di telespettatori (18.1%), preceduto da Beautiful con 2.560.000 di telespettatori (18.3%), Una Vita con 2.361.000 di telespettatori (18%). Nel pomeriggio Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque totalizza il 17.2% con 1.442.000 di telespettatori nella prima parte, il 16.8% con 1.474.000 di telespettatori nella seconda e il 14.7% con 1.399.000 di telespettatori nella terza.