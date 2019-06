All Together Now, chi va in finale: i finalisti della prima edizione

All Together Now, chi è arrivato in semifinale e chi ha conquistato la finale

Il 13 giugno va in onda la semifinale di All Together Now in prima serata. I concorrenti arrivati fino a questo traguardo sono Matteo Bigazzi, Veronica Liberati, Tania Frison, Rosy Messina, Samuele De Nicolò, Gregorio Rega, Desiriè Bert, Carlo Paradisone, Samantha Discolpa, Antonio Gerardi, Daria Biancardi, Erica Loi, Federica Benci, Antonio Toni, Manuel Colecchia, Anna Faragon, Luca Di Stefano, Augusta Procesi, Letizia Chimienti e Dennis Fantina. Sono, invece, dodici i concorrenti che si ritroveranno a lottare in finale. Solo uno tra loro avrà la possibilità di conquistare l’ambito premio di vincitore. Questa prima edizione è riuscita davvero a conquistare un vasto pubblico. Un programma che vede al centro dell’attenzione solo il talento, con ben 100 giudici a valutare le varie esibizioni, capitanati da J-Ax. Alla conduzione, Michelle Hunziker non ha potuto animare tutte queste serate andate in onda. Ora i telespettatori attendono di assistere alle ultime esibizioni che vedranno ben dieci concorrenti contendersi la vittoria. Impossibile negare la bravura di ogni cantante salito sul palco del nuovo programma musicale.

Finale All Together: chi sono i dodici finalisti della prima edizione

“Questa sera voglio dire una cosa seria, siamo in semifinale, non possiamo più scherzare. Io e miei colleghi vogliamo premiare chi è cresciuto. Voglio premiare chi ha più fame”, così apre la semifinale J-Ax. Il noto rapper italiano, che guida il muro di 100 giudici, è sicuro di voler dare il suo voto a chi davvero è cresciuto in questa esperienza, sebbene davvero tutti sembrino meritare la finale. Ai dieci concorrenti che superano la sfida durante la semifinale, si aggiungono Alessandra Procacci e Martina Maggi, le uniche a conquistare 100 punti nel corso delle puntate. Pertanto, hanno avuto di diritto il posto in finale. I dodici finalisti di questa prima edizione sono:

Martina Maggi,

Alessandra Procacci,

Veronica Liberati con 99 voti,

Rosy Messina con 91 voti,

Gregorio Rega con 97 voti,

Carlo Paradisone con 92 voti,

Samantha Discolpa con 60 punti,

Daria Biancardi con 99 punti,

Federica Benci con 87 punti,

Manuel Colecchia con 99 punti,

Luca Di Stefano con 73 punti,

Dennis Fantina con 94 punti.

All Together Now: i dodici finalisti si contendono un premio da 50mila euro

Sono dodici i finalisti che si contenderanno la vittoria finale, che andrà in onda il prossimo giovedì. Uno tra loro avrà l’opportunità di portare a casa 50mila euro. Un premio molto importante, che potrebbe cambiare la vita per tutti loro. Non ci resta che attendere per scoprire chi tra loro riuscirà a essere il vincitore di questa prima edizione.