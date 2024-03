Ascolti tv 13/3: Hunziker e Mattino 4, profondo rosso. Tutti i dati

Michelle Impossible (Canale Cinque) non decolla. Anzi perde quota. Già la prima puntata non aveva brillato, nella seconda lo one woman show della conduttrice svizzera ha perso per strada 250 mila utenti. Numeri alla mano, meno di 2 milioni di persone all’ascolto (14.1% di share). Dati negativi se si considera l’investimento per il programma e che la controprogrammazione di Rai Uno è praticamente stata inesistente. L’ammiraglia della tv di Stato ha proposto il film Poli Opposti che ha radunato 2.2 milioni di spettatori (13.5%). Come al solito bene Chi l’ha visto? (Rai Tre) con 1.8 milioni di utenti (11.9%). Supera la soglia del milione anche Mare Fuori 4 (Rai Due).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 13 marzo 2024:

Canale 5: Michelle Impossible & Friends ha raccolto 1.975.000 spettatori (14.1% di share);

Rai Uno: Poli Opposti ha totalizzato 2.262.000 spettatori (13.5%);

Rai Due: Mare Fuori 4 ha avuto 1.149.000 spettatori (6.5%) nella prima puntata e 1.176.000 nella seconda (9.7%);

Italia 1: Suicide Squad ha fatto compagnia a 882.000 spettatori (5.6%);

Rai Tre: Chi l’ha visto? ha coinvolto 1.841.000 spettatori (11.9%);

Rete 4: Fuori dal coro ha raggiunto 829.000 spettatori (6.3%);

La7: Inchieste da Fermo ha convinto 729.000 spettatori (4.2%);

Tv8: Italia’s Got Talent ha ottenuto 494.000 spettatori (2.8%);

Nove: Con Air ha conquistato 335.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv mercoledì 13 marzo 2024: preserale e access prime time

Avanti un altro e Striscia la Notizia sempre staccatissimi da L’Eredità e Affari Tuoi.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.443.000 spettatori (26.5%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.723.000 utenti (22.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.097.000 persone (15%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.337.000 spettatori (24.6%) nella prima parte e nella seconda da 4.725.000 spettatori (27.5%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.054.000 telespettatori (16.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.373.000 (20.8%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 13 marzo 2024: il pomeriggio

Uomini e Donne vicino ai 3 milioni di utenti.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.454.000 spettatori (14.7% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.852.000 spettatori (21.4%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.304.000 spettatori (22.9%);

Rai Due: Ore 14 ha informato 816.000 spettatori (7.3%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 567.000 utenti (6.4%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.465.000 telespettatori (19.7%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.445.000 telespettatori (20.9%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.906.000 spettatori (28.7%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.807.000 utenti (21%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.627.000 spettatori (18.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.320.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e di 1.351.000 utenti (13.8%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 13 marzo

Al terzo giorno di messa in onda Mattino 4 va in picchiata. Primo giorno 366 mila utenti, secondo 248 mila, ieri solamente 200 mila.