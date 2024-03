Ascolti tv 12/3: Panicucci giù, batosta Rai1, Canale 5 ok. Top e flop

Serata dominata dal match di Champions League Barcellona-Napoli (Canale Cinque) che vola con 4.7 milioni di spettatori e con il 22.4% di share. Non bene il film Al posto tuo (Rai Uno) che ha raccolto 2.3 milioni di utenti e l’11.9% di share. Buoni numeri per Dalla strada al palco (Rai Due) che cresce: oltre 1 milione di utenti (6.8). Ottimi dati per Le Iene (Italia Uno) che ha intrattenuto 1.5 milioni di di spettatori (11.1%). La sfida dei talk nettamente vinta da DiMartedì (La7) che si è imposto su È sempre CartaBianca (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 12 marzo 2024:

Canale 5: l’incontro di Champions League Barcellona-Napoli ha raccolto 4.749.000 spettatori (22.4% di share);

Rai Uno: Al posto tuo ha totalizzato 2.334.000 spettatori (11.9%);

Rai Due: Dalla strada al palco ha avuto 1.110.000 spettatori (6.8%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 1.557.000 spettatori (11.1%);

Rai Tre: Petrolio ha coinvolto 575.000 spettatori (2.8%);

Rete 4: È sempre CartaBianca ha raggiunto 804.000 spettatori (5.5%);

La7: DiMartedì ha convinto 1.233.000 spettatori (7.2%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 564.000 spettatori (2.7%);

Nove: Faking It – Bugie Criminali ha conquistato 204.000 spettatori (1%).

Ascolti tv martedì 12 marzo 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi in leggero calo per la partita di Champions League del Napoli.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.565.000 spettatori (24.2%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.940.000 utenti (23.5%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.607.000 persone (17.1%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.220.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e nella seconda da 4.559.000 spettatori (26.3%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.135.000 telespettatori (16.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.360.000 (20.5%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 12 marzo 2024: il pomeriggio

Endless Love, al 20.7%, non ai livelli di Terra Amara. Trattasi comunque di dati buoni. Sempre dati poco soddisfacenti per Myrta Merlino sotto al 15%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.558.000 spettatori (15.6% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.808.000 spettatori (20.3%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 2.134.000 spettatori (20.8%);

Rai Due: Ore 14 ha avuto 877.000 spettatori (7.7%);

Rai Due: Bella Ma’ un netto di 559.000 utenti (6.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.592.000 telespettatori (20%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.471.000 telespettatori (20.7%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.768.000 spettatori (26.9%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.693.000 utenti (19.1%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.581.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.306.000 spettatori (14.9%) nella prima parte, di 1.399.000 utenti (14%) nella seconda e di 1.466.000 spettatori (12.6%) nei saluti.

Ascolti tv della mattina di martedì 12 marzo

Mattino 4 di Panicucci e Poletti già in calo dopo l’effetto novità della prima puntata. Dai 366 mila utenti di lunedì (5.8%) è passato ai 248 mila di martedì (4.6%).