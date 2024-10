Ascolti tv 13/10: Maria e Venier senza storia, boom Fazio, fiction ko

Ascolti tv prime time domenica 13 ottobre 2024 – Ancora una volta ammiraglie in apnea con le serie tv che non decollano. Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco ha avuto 2.475.000 spettatori con il 13%, nel primo episodio, e 2.131.000 utenti con il 14.2%, nel secondo episodio. Poco meglio Canale5 con La Rosa della Vendetta che ha totalizzato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.4%. Trattasi comunque di dati al di sotto delle aspettative.

Sul Nove vola Che Tempo Che Fa con 1.986.000 persone all’ascolto e il 10.1% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha raggiunto 1.011.000 utenti con l’8.4%). Non male su Italia1 Le Iene: 1.300.000 spettatori con il 9.6%. Buon risultato anche per Presadiretta su Rai 3 che ha informato 1.151.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Zona Bianca si difende raggruppando 754.000 spettatori (5.5%). Anche Rai 2 non sfigura: 9-1-1 ha avuto 771.000 spettatori (3.8%) e 9-1-1: Lone Star ne ha intrattenuti 725.000 (3.9%). A seguire FBI International con 448.000 spettatori e con il 2.8%. A chiudere La7 (Vajont 639.000 spettatori e il 3.7%) e Tv8 (Chase 343.000 spettatori con l’1.9%).

Access Prime Time e preserale: Scotti a un passo da Pino Insegno

Stefano De Martino un treno in corsa. Su Rai1 Affari Tuoi continua la sua cavalcata trionfale con 5.306.000 spettatori (26.4%). Doppiato Canale5 che con Paperissima Sprint ha interessato 2.727.000 spettatori pari al 13.5%.

Nella fascia preserale Gerry Scotti in replica sempre più vicino a Pino Insegno. Su Rai1 Reazione a Catena ha avuto 2.427.000 spettatori pari al 18.5% nella prima parte e ne ha convinti 3.319.000 pari al 20.8% nella seconda. Su Canale5 la replica de La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 2.383.000 utenti (18.8%) nella prima slot e 3.218.000 persone (20.9%) nella seconda.

Ascolti 13 ottobre 2024 pomeriggio: Amici schianta Domenica In

Sfida senza storia tra Mara Venier e Maria De Filippi: su Rai1 Domenica In ha avuto 1.971.000 spettatori con il 15.8%, nella presentazione, 1.992.000 utenti con il 17% nella prima parte e 1.512.000 persone con il 15.1% nella seconda parte. Inarrivabile il talent show Amici su Canale5: 2.730.000 spettatori pari al 23.4%. Per Mara Venier non numeri da allarme rosso, ma nemmeno dati confortanti. Si è sulla soglia della sufficienza.

Canale 5 ha vinto anche la sfida con Rai 1 del tardo pomeriggio. Da Noi… A Ruota Libera ha interessato 1.501.000 spettatori con il 14.4% mentre Verissimo ha coinvolto 2.244.000 utenti pari al 23.1% nella prima parte e 2.131.000 spettatori pari al 21.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.