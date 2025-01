Ascolti tv 13/1: Montecristo e GF, botto e chi ha preso la batosta

Ascolti tv prime time lunedì 13 gennaio 2025 – Vola su Rai Uno Il Conte di Montecristo che ha ottenuto un risultato stellare coinvolgendo 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Staccatissimo il Grande Fratello su Canale Cinque che, dopo la mezza fiammata dello scorso mercoledì, è calato, tornando a raccogliere numeri per nulla entusiasmanti: 2.260.000 spettatori con uno share del 17%.

Il terzo programma più seguito della serata è stato The Avengers su Italia Uno: 1.235.000 spettatori e il 7.2%. Medaglia di legno e buonissimo risultato per La7 che, con In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo, ha convinto 1.101.000 spettatori e il 5.4%.

Su Rai2, Boss in Incognito ha radunato 1.089.000 utenti pari a un ottimo 6.3%. Su Rai3, Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ha informato 724.000 spettatori ottenendo un non entusiasmante 4.2%. Su Rete4, Quarta Repubblica è stato la scelta di 722.000 spettatori (4.8%). A chiudere Nove (Semplicemente Persia: One milf show ha avuto 619.000 spettatori e il 3.2%) e Tv8 (4 Hotel ha raggruppato 496.000 spettatori con il 2.5%).

Ascolti tv 13 gennaio 2025: Access Prime Time e preserale

In Access Prime Time, solito e totale dominio di Rai Uno: Cinque Minuti ha coinvolto 5.132.000 spettatori (24.1%), mentre Affari Tuoi ha continuato la sua cavalcata trionfale con 6.614.000 utenti (30.2%). Su Canale Cinque sempre in apnea Striscia la Notizia che ha avuto 3.049.000 spettatori pari al 13.9%. Più che doppiata dal competitor Stefano De Martino.

Rai Uno avanti anche nel preserale, anche questa non una novità. L’Eredità – La Sfida dei Sette ha avuto un ascolto medio di 3.334.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha radunato 4.741.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale Cinque Gira La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 2.223.000 utenti (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.761.000 spettatori (21.8%).

Dati del pomeriggio

Su Rai Uno cresce La volta buona di Caterina Balivo: nella prima parte 1.565.000 spettatori (13%) e nella seconda 1.785.000 (17.5%). Bene anche Il Paradiso delle Signore con 1.774.000 utenti (18.2%). E come al solito bene La vita in diretta con 2.271.000 utenti 19.7%.

Su Canale Cinque, Beautiful ha convinto 2.502.000 telespettatori (19.2%). A seguire Endless Love con 2.448.000 utenti (19.7%). Quindi Uomini e Donne che ha avuto 2.660.000 spettatori (24.4%). Poi Amici di Maria De Filippi con 1.704.000 spettatori (17.6%) e My home my destiny con 1.395.000 spettatori (14.6%). A chiudere con dati tutt’altro che brillanti Pomeriggio Cinque: nella prima parte 1.256.000 utenti (12.6%), nella seconda 1.482.000 spettatori (13.0%) e nei saluti 1.376.000 persone (11%).