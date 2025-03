Ascolti Tv 13/03: Che Dio ci aiuti e Grande Fratello, batoste e trionfi

Da qualche settimana il giovedì è diventato un giorno molto interessante per quanto riguarda i dati televisivi visto che in prima serata vanno in onda fiction e programmi molto amati dagli italiani. Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8 ha ormai riconquistato l’affetto dei telespettatori più affezionati che non perdono occasione di seguire i nuovi episodi, su Canale 5, invece, il Grande Fratello continua a incuriosire il pubblico con tante dinamiche e colpi di scena relativi ai concorrenti. Scopriamo allora chi ha vinto la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di giovedì 13 marzo.

Ascolti tv 13/03: i dati della serata

La terza puntata di Che Dio ci aiuti 8 ha conquistato ancora una volta il primo posto per quanto riguarda il numero di ascolti e share, andando ad aggiudicarsi 3.763.000 spettatori pari al 21.4% di share. Tale dato diventa significativo soprattutto se si pensa al fatto che la trama e il cast della fiction siano cambiati ed abbiano deluso molti dei telespettatori.

Il Grande Fratello, invece, affonda. Il reality su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto il 14,8% di share, attirando l’attenzione di 1.913.000 spettatori. Sono ormai lontani i tempi in cui quasi tutta Italia seguiva con costanza e curiosità le dinamiche all’interno della casa dalla porta rossa. Che sia arrivato il momento di cambiare strategia?

Per quanto riguarda i dati di ascolto relativi agli altri canali, Rai2 con Detectives – Casi Risolti e Irrisolti ha intrattenuto 609.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia1, invece, Jurassic World ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo 1.024.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 1.010.000 spettatori e il 6.1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha conquistato 951.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 915.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester United-Real Sociedad ha ottenuto 667.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show 769.000 spettatori con il 4.2% di share.

Ascolti tv 13/03: Access Time e Preserale

Che Stefano De Martino sia ormai diventato uno dei conduttori preferiti dagli italiani non vi è alcun dubbio. A confermarlo sono i dati di ascolto relativi ad Affari Tuoi cresciuti notevolmente. Nella puntata del 13 marzo, il programma ha conquistato 6.383.000 spettatori con il 29.4% di share. Diversamente, Striscia la notizia ha ottenuto la visione di 2.913.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Anche i dati del Preserale sembrano ormai evidenziare una differenza abissale tra la Rai e Mediaset. L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.053.000 spettatori pari al 22.1% di share, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.606.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5, invece, Avanti il Primo ha intrattenuto 2.038.000 spettatori con il 15.9% di share, mentre Avanti un Altro ha convinto 3.131.000 spettatori con il 19.2% di share.