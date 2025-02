Che Dio ci aiuti 8, primo episodio ed è già polemica. Fans nostalgici

La nuova stagione di Che Dio Ci aiuti è iniziata da poco più di un’ora e sono già tanti i commenti da parte dei fans fedeli alla fiction targata Rai. La maggior parte dei telespettatori sembra essere nostalgica delle edizioni passate e in particolare di alcuni personaggi. Sta per terminare il primo episodio e su X molti utenti non hanno perso occasione di polemizzare su alcuni aspetti, dalla location al cast, fino alla trama.

Che Dio ci aiuti 8, polemica social

Il ritorno di Che Dio ci aiuti 8 era tanto atteso dal pubblico italiano che oggi, invece, si trova a dover bocciare alcune dinamiche scelte dagli autori. Il primo dettaglio che ha lasciato i telespettatori perplessi è il fatto che Suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, sia stata trasferita in una casa famiglia e, quindi, sia ormai lontana dal suo spirito guida Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Mi manca il convento ridatemi le vecchie stagioni sta andando tutto male #CheDioCiAiuti8 — luisa 🧚‍♀️ -97 🚸 (@bordverline) February 27, 2025

Il secondo particolare a cui hanno fatto caso molti italiani e fans della fiction è il fatto che la trama sia molto surreale rispetto alle stagioni precedenti. Ne è un esempio l’aver apparentemente dimenticato che Suor Azzurra abbia una figlia di nome Emma, nata quando lei aveva solo 15 anni.

E poi ancora la sigla nuova non è piaciuta al pubblico nostalgico del passato che desidera seguire sul piccolo schermo il cast che per sette stagioni ha fatto emozionare e divertire i fans della serie televisiva. Qualcun altro sente la mancanza di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, uno dei personaggi principali che per anni ha fatto la storia della fiction.

Francesca Chillemi è Suor Azzurra

Il personaggio di Francesca Chillemi che veste i panni di Suor Azzurra sta facendo molto parlare su X ed il pubblico italiano è diviso in due parti: da un lato c’è chi non riesce ad accettare il fatto che la giovane abbia deciso di farsi suora e la preferiva nelle stagioni precedenti quando era una ragazza con tanti sogni e varie vicende da affrontare. C’è chi voleva rivederla a fianco di uno dei suoi grandi amori ed invece è costretto a seguirla in una casa famiglia alle prese con situazioni di ogni tipo che, però, fanno riflettere.

Dall’altro lato, invece, c’è chi approva il suo personaggio. Per molti, infatti, Francesca Chillemi sembra essere entrata nella parte di Suor Azzurra ed è una professionista sia per il suo talento nella recitazione che nella mimica facciale.

E’ ancora presto per tirare le somme ma Che Dio ci Aiuti 8 sembra aver già deluso il pubblico e qualcuno è pronto a scommettere che questa sia l’ultima stagione.