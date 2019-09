Ascolti Tv 12 settembre 2019: trionfa Un passo dal Cielo, bene 50 sfumature

By

Il grande ritorno di Un passo dal cielo e la sfida contro il film Cinquanta sfumature di Rosso: gli ascolti Tv di ieri giovedì 12 settembre 2019

Ieri sera Canale 5 ha deciso di fronteggiare il colosso Un passo dal Cielo 5 con Cinquanta sfumature di Rosso… qual è stato l’esito dello scontro? Gli ascolti di giovedì 12 settembre 2019 ci fanno sapere che la serie Tv di Rai 1 ha raccolto davanti al piccolo schermo la bellezza di 4.333.000 telespettatori, raggiungendo il 21.2% di share, mentre il film di Christian Gray e Anastasia ha portato a casa l’11.4% di share ed è stato seguito da 2.331.000 di telespettatori. Non male. Un passo dal Cielo è ovviamente partito col botto: è una delle serie più amate dal pubblico della Rai.

Ascolti 12 settembre: vittoria per Techetechetè e Reazione a catena

Nella Parte serale di ieri 12 settembre, Fast & Furios 7 – in onda su Italia 1 – ha raggiunto il 7.5% di share (1.467.000 spettatori), non male Fuori controllo di Rai 3 col 5.3% di share (1.152.000 spettatori). Techetechetè ha battuto Paperissima Sprint: il primo ha ottenuto il 18% di share, incuriosendo 4.087.000 telespettatori, il secondo ha portato a casa il 14.8% di share, tenendo incollati al piccolo schermo 3.373.000 telespettatori. Ottimi ascolti per Reazione a catena, nel Preserale, che ha raggiunto il 23.5% di share (3.797.000 spettatori) contro il 18.9 (2.296.000 spettatori) di Caduta libera.

Gli ascolti de La vita in diretta: l’intervista a Simona Ventura, che ha parlato di matrimonio e nuovi progetti lavorativi

Ieri La vita in diretta ha destato la curiosità di 1.362.000 telespettatori (14.5% di share) nella seconda parte del programma, quella in cui è stata intervistata Simona Ventura; la prima, invece, ha raccolto davanti al video 1.208.000 telespettatori, pari al 12.7% di share. Nella Seconda serata, Porta a porta ha conquistato 1.035.000 spettatori (12.5% di share).