Simona Ventura a La vita in diretta: “Il Signore mi ha fatto un regalo”

Intervista Simona Ventura a La vita in diretta: ecco cos’è successo

Simona Ventura è stata intervistata da Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Due grandi amiche si sono incontrate e la conduttrice de La Domenica Ventura ha aperto il suo cuore, ma ha parlato anche dei suoi prossimi progetti lavorativi. Ovviamente è stato posto l’accento sul gossip che l’ha vista protagonista nelle ultime ore: quando si sposerà con Giovanni Terzi? Una domanda secca che Lorella ha posto direttamente al fidanzato della conduttrice, che però ha cercato di essere il più vago possibile. Sicuramente li vedremo all’altare l’anno prossimo!

Matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi: ultime dichiarazioni

Abbiamo avuto la conferma che Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposeranno, e adesso quest’ultima ha aggiunto qualcosa in più attraverso l’intervista a La vita in diretta: “L’amore con Giovanni Terzi è stato tanto bello quanto inaspettato. Stiamo andando avanti a grosse falcante. Non siamo più giovani, l’amore è così difficile da trovare! Il matrimonio è nei nostri piani. Vediamo quando metterlo in atto. Nella mia vita ci sono stati degli amori giusti che vengono nei momenti giusti. Non è successo questo con Giovanni perché avevo altri pensieri per la testa: volevo rimanere single”.

Il primo incontro della Ventura col fidanzato e l’intervento in diretta di Giovanni Terzi

Simona Ventura ha spiegato quando ha incontrato per la prima volta Giovanni e perché la loro relazione funziona alla grande: “Io e Giovanni ci siamo conosciuti in una cena con alcuni amici. Abbiamo vissuto un periodo ufficioso, per avere dei momenti nascosti. Dopo è venuta allo scoperto questa notizia in maniera naturale. Ci piace condividere queste cose sui social perché il nostro è un amore pulito. Lui è un uomo intelligente, colto e anche bello. Condivide le mie ansie e vive tutto come una grande famiglia”. Poi è intervenuto anche Giovanni, che ha detto: “Io gliel’ho chiesto dal primo giorno di sposarci. Questo è un progetto importante, che abbiamo nei nostri piani. Quando diventiamo meno giovani, si può perdere la testa, come abbiamo fatto noi. Dobbiamo scegliere fra 365 giorni la data del matrimonio”.

Paura per il figlio Niccolò Bettarini, Simona Ventura ha ricevuto un grande segnale

Inevitabili le parole spese nei confronti di quello che è accaduto a suo figlio Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una discoteca: “Io ho vissuto tutto questo come un grande segnale. Da quel momento sono diventata una persona molto più felice. Ho trovato una grande forza. Il Signore mi ha fatto un grande regalo”; e ha aggiunto: “Non so dove trovo questa forza e determinazione. Non è facile da trovare nel mondo di oggi. Io sono sempre riuscita a fare le cose quando avevo forti motivazioni, quando non ho la motivazione, guerreggio di qua e di là. Non sono una che sta tranquilla”.

La Domenica Ventura, nuova scommessa per la conduttrice Rai

SuperSimo ha concluso la sua intervista a La vita in diretta parlando del suo nuovo programma La Domenica Ventura: “Tutto live, in diretta. Sono molto felice di essere tornata al calcio, allo sport. Nessuno mi aveva mai dimenticata. Sono contenta di accettare questo progetto fra Rai Sport e Rai 2”.