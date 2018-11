Ascolti tv 12 novembre, I bastardi di Pizzofalcone batte ancora il GF Vip 3

Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince e mette all’angolo il GF Vip 3

Crollano gli ascolti tv per il Grande Fratello Vip 3. Nuova pesante sconfitta per il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. Il reality di Canale 5 non è uscito vittorioso dal braccio di ferro con I Bastardi di Pizzofalcone 2. Anche questa settimana i dati Auditel premiano dunque la fiction targata Rai 1. Ieri sera, la serie con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini ha infatti conquistato 5.507.000 spettatori pari al 23.4% di share. La decima puntata del Grande Fratello Vip è stata invece vista da 3.769.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Italia 1 il film The Transporter Legacy ha tenuto davanti allo schermo 1.245.000 spettatori (5.1%) mentre su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 684.000 spettatori con il 3.6% di share.

Ascolti tv 12 novembre: i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Le polemiche non sono bastate alla decima puntata del Grande Fratello Vip per aggiudicarsi il titolo di programma più visto della prima serata di lunedì 12 novembre. Il reality incassa una nuova sconfitta e rinnova l’appuntamento alla prossima puntata con i nuovi nominati. Su Rai2 Criminal Minds è stato visto da 1.003.000 spettatori pari al 4.3% di share mentre su Rai3 la nuova puntata di Report ha totalizzato 1.903.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata del 12 novembre

Infine vediamo i dati Auditel relativi ai programmi in onda sugli altri canali, Su La7 Body of Proof ha registrato 374.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su TV8 il film Agente 007 – Vivi e lascia morire è stato visto da 470.000 spettatori mentre sul Nove I quattro dell’Ave Maria ha tenuto davanti alal tv 294.000 spettatori (1.3%).