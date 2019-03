Ascolti TV 12 marzo 2019: Alberto Angela conquista tutti con Meraviglie

By

Ascolti TV martedì 12 marzo 2019, Alberto Angela conquista tutti: Meraviglie – La Penisola di Tesori è stato il programma più visto in prima serata

Grande successo di ascolti ieri sera per Alberto Angela che, con il programma Meraviglie – La Penisola di Tesori, ha conquistato una grande fetta di pubblico durante la prima serata. La trasmissione è stata vista da più di 4 milioni e 500 mila persone, per uno share pari al 19,3%. Subito dopo si sono posizionati Il Collegio su Rai 2 (con il 9,1% di share) e Che bella giornata su Canale 5 (con l’8,3% di share). Il primo ha interessato più di 2 milioni e 300 mila telespettatori, Il film di Checco Zalone, invece, ha tenuto attacchi allo schermo quasi 2 milioni di telespettatori. Buon risultato anche per Le Iene Show che, con uno share dell’8,1%, ha raggiunto circa un milione e 400 mila persone.

Ascolti TV martedì 12 marzo: tutte le percentuali di share dei programmi andati in onda in prima serata

I più seguiti ieri in prima serata, come si evince dai dati Auditel riportati sopra, sono stati dunque: Alberto Angela con Meraviglie – La Penisola di Tesori su Rai 1, I ragazzi de Il Collegio su Rai 2, Checco Zalone con Che bella giornata su Canale 5 e Le Iene con il loro show su Italia 1. A seguire, in fine, si sono posizionati: Il Segreto (con il 6% di share) e Una Vita (con il 5,8%) su Rete 4, Di Martedì su La7 (4,6% di share), #cartabianca su Rai 3 (con il 3,9% di share), Karate Kid – La leggenda continua su TV8 (1,5%) e izza Hero – La sfida dei forni sul Nove (con lo 0,5%).

Alberto Angela piace al pubblico Rai: Meraviglie si riconferma un successo

Alberto Angela, dopo il debutto di successo dell’anno scorso, è riuscito a portare a casa un altro grande risultato con Meraviglie. Il pubblico Rai ha dimostrato ancora una volta di apprezzare i contenuti portati dal figlio di Piero Angela in prima serata e lo share di ieri lo conferma.