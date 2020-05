Ascolti Tv 12 maggio 2020: dati Io Sono Mia, Mission Impossibile e Le Iene

Ascolti Io Sono Mia e Mission Impossibile, share vicinissimo; Le Iene non deludono

Ascolti di martedì 12 maggio 2020 piuttosto equilibrati, soprattutto quelli dei programmi e film serali. Io Sono Mia – rimandato in onda su Rai 1 ai 25 anni dalla morte dell’artista Martini – ha ottenuto il 14.7% di share, venendo seguito da 3.758.000 telespettatori; non si distanza molto lo share di Mission Impossibile – Fallaout, che è stato del 12.5%, ma è stato seguito da un milione di persone in meno, precisamente da 2.697.000. Non male Le Iene con il 10.8% di share e 2.116.000 teleutenti mentre Carta Bianca – in onda su Rai 3 – ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.518.000 persone, registrando uno share del 6.4%.

Gli ascolti Tv di martedì 12 maggio 2020: share al 18.7% per Striscia e I Soliti Ignoti, pareggio perfetto

Pieno pareggio per I Soliti Ignoti – Il Ritorno e Striscia la Notizia: nella sfida dell’Access Prime Time, non ci sono stati vincitori né vinti, con lo show di Rai 1 che ottiene il 18.7% di share (5.265.000 telespettatori), un risultato identico a quello del Tg satirico, che però ha avuto una manciata di teleutenti in più (5.287.000). L’Eredità ha fatto meglio rispetto ad Avanti un Altro, raggiungendo il 21.7% di share (4.349.000 spettatori); il quiz di Paolo Bonolis, invece, ha avuto una media del 18.3% di share (3.564.000 spettatori).

Ascolti mattina e pomeriggio: Uomini e Donne si riprende

Di mattina, Storie Italiane ha ottenuto un buon risultato in termini di ascolti (si è concluso con l’intervista alla sorella maggiore di Mia Martini): 13.7% di share e 927.000 telespettatori; Mattino 5 ha invece portato a casa il 15% di share, intrattenendo 1.091.000 teleutenti. Gli ascolti di Uomini e Donne si risollevano, arrivando a una media del 18.9% di share (2.866.000 spettatori), mentre Vieni da me si ferma al 10.1% di share (1.664.000 spettatori) e Detto Fatto (ieri Bianca Guaccero ha confessato come ha affrontato la quarantena con la figlia) al 3.8% di share (600.000 spettatori).