Ascolti Tv 12 giugno 2019: Live – Non è la d’Urso non si arresta

Ascolti Live – Non è la d’Urso e Un matrimonio da favola di mercoledì 12 giugno 2019

L’uragano Live – Non è la d’Urso non si arresta! Mediaset ha pensato bene di prolungare questa trasmissione, che sta dando degli ottimi risultati. Barbara ha superato di gran lunga le aspettative e ieri ha raggiunto il 19.4% di share: 2.876.000 telespettatori hanno deciso di seguire le intricate vicende di Pamela Prati (assente in puntata), Eliana Michelazzo e Mark Caltagirone. Un caso, questo, che si infittisce sempre più. Fino ad ora non si è ancora giunti alla verità. Buono anche il risultato di Un matrimonio da favola, in onda su Rai 1, che ha ottenuto il 12.2% di share, pari a 2.568.000 telespettatori. Gli ascolti Tv di mercoledì 12 giugno 2019 non finiscono qui.

Gli altri ascolti del 12 giugno 2019

Live – Non è la d’Urso ha appassionato tanti telespettatori con le novità sul caso “Pamela Prati” e durante la serata di ieri, il film Pompei di Rai 2 ha raggiunto il 6.4% di share mentre Una notte da Leoni 2 il 5.8% di share. Non male Chi l’ha visto?: 1.766.000 spettatori, 9.2% di share. Nell’Access Prime Time, Techetechetè di Rai 1 ha raggiunto 3.391.000 telespettatori (15.9% di share), su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha ottenuto invece 3.505.000 telespettori (16.5% di share). 7.5% di share per Un posto al sole e Stasera Italia 5.1%.

Reazione a catena VS Caduta Libera: chi ha vinto?

Reazione a catena batte ancora una volta Cadura libera nella fascia del Preserale: il primo programma ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.460.000 telespettatori (23.5% di share) mentre Caduta Libera ha conquistato 3.063.000 spettatori, pari al 21.6% di share. Il telegiornale più visto di mercoledì 12 giugno è stato quello delle ore 20.00 di Rai 1: 3.881.000 telespettatori, pari al 22% di share.