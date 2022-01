Ascolti tv 12 gennaio 2022: tutti asfaltati da Inter Juve, e Matano vola

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 12 gennaio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di mercoledì 12 gennaio 2022 – La Super Coppa Italia Inter-Juventus, trasmessa da Canale Cinque, fa il pieno di ascolti, interessando quasi 8 milioni di utenti e facendo volare lo share oltre il 33%. Staccatissimo Rai Uno che con Il film Sei mai stata sulla luna ha coinvolto quasi 3 milioni di telespettatori (12.4%).

Su Rai Due, risultati ancora non entusiasmanti per Kalipè – A Passo d’Uomo, che ha raccolto 747.000 spettatori. Nella puntata d’esordio gli utenti erano stati 903mila (4.3%), nella seconda il programma aveva intercettato 693mila utenti (3.2%). Meglio Rai Tre che con Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa conquista l’attenzione di 1.2 milioni di utenti (5.3%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Sei mai stata sulla luna ha raccolto 2.888.000 spettatori (12.4%).

Rai Due: Kalipè – A Passo d’Uomo ha interessato 747.000 spettatori (3.2%).

Rai Tre: Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa ha catturato l’attenzione di 1.224.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Inter – Juventus (Super Coppa Italia) ha convinto 7.890.000 spettatori (33.2%).

Italia 1: Biancaneve e il cacciatore ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (5%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 808.000 spettatori (4.4%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 875.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e ne ha convinti 754.000 (5.5) nella seconda.

Tv8: Bruno Barbieri 4 Hotel ha raccolto 371.000 spettatori (1.7%).

Nove: Barcellona – Real Madrid ha convinto 274.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv martedì mercoledì 12 gennaio 2022: access prime time e preserale

Striscia la Notizia è andato in onda in modo ridotto per lasciare spazio al match di Super Coppa Italia. Ne hanno beneficiato gli ascolti:

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 4.731.000 spettatori (18.1%).

Canale5: Striscia la Notizina ha interessato una media di 4.636.000 spettatori (18.7%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.594.000 spettatori (20.2%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.989.000 spettatori (23.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.986.000 spettatori (17.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.953.000 (19.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di mercoledì 12 gennaio 2022

La Vita in Diretta di Alberto Matano continua ad avere la meglio su Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti. L’ex mezzo busto del Tg1, in questa stagione, ha trionfato costantemente anche contro Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, che tornerà al timone del talk lunedì 17 gennaio.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.058.000 spettatori (15.3%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.187.000 spettatori (18.3%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.741.000 spettatori (18.7%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 571.000 spettatori (4.7%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.622.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.481.000 spettatori (16.8%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.866.000 spettatori (22.1%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.243.000 spettatori (18.8%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.214.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.953.000 spettatori (15.7%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.897.000 spettatori (12.9%).

Ascolti Tv della mattina di mercoledì 12 gennaio 2022