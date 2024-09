Ascolti Tv 12/9: Bene Kostas, boom Affari Tuoi e X Factor. I dati

La serie Kostas (Rai 1) vince la prima serata di giovedì, 12 settembre 2024, e colleziona un buon debutto con 3.807.000 telespettatori (21,55%) nella prima puntata e 2.780.000 (20,50%) nella seconda. Resta di nuovo indietro Endless Love (Canale 5) che ha conquistato 2.265.000 telespettatori con uno share del 14,46%. Resuscita X Factor (Sky Uno) con la conduzione di Giorgia e la nuova giuria: la prima puntata del talent show ha intrattenuto 729.000 telespettatori con uno share del 3,6%. L’anno scorso, la prima puntata di audizioni aveva invece raggiunto 527.000 spettatori con il 2,20% di share.

Su Rai 3 è tornato Donne sull’orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti, coinvolgendo 629.000 telespettatori (4,13%). Successivamente, non ci sono stati dati rilevanti da segnalare nel resto dei programmi trasmessi in prime time. Su Rai 2 Creed III hanno coinvolto 326.000 telespettatori (2%); The Batman (Italia Uno) è stato visto da 662.000 spettatori (5,05%); Dritto e rovescio (Rete 4) ha coinvolto 935.000 spettatori (7,40%); Piazza Pulita (La 7) ha raggiunto 848.000 telespettatori (6,79%); The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (Tv8) con 358.000 utenti (2,20%) e sul Nove Only Fun Comico Show con 538.000 telespettatori (3,34%).

Ascolti tv giovedì 12 settembre 2024: preserale e access prime time

Nuovo record per Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo sembra essere inarrestabile e nell’access prime time di giovedì 12 settembre, Affari Tuoi (Rai Uno) ha intrattenuto 4.661.000 utenti con il 24% di share. Molto bene anche Cinque minuti (Rai Uno) con 4.128.000 e il 22,32%. Male Paperissima Sprint (Canale Cinque) 2.799.000 telespettatori e il 14,41% di share. Stabile Un posto al sole (Rai 3) con 1.379.000 e il 7,04% di share.

Gerry Scotti si avvicina sempre di più a Pino Insegno. Reazione a Catena (Rai 1) ha registrato 2.241.000 telespettatori (19,72%) nella prima parte e 3.357.000 utenti (23,28%) nella seconda. La ruota della fortuna (Canale 5), invece, ha coinvolto 1.645.000 telespettatori (15,93%) nella prima parte e nel gioco 2.657.000 utenti (19,87%).

Ascolti tv giovedì 12 settembre 2024: il pomeriggio

Male, di nuovo, La volta buona (Rai 1) che ha ottenuto 1.209.000 (10,63%) nella prima parte e nel programma 1.099.000 utenti (11,94%). Rai 1 recupera poi con La vita in diretta che ha coinvolto 1.512.000 (19,69%) nella prima parte e 1.830.000 nella seconda (21,41%).

Situazione opposta su Canale 5. Nel primo pomeriggio, le soap opera dominano: Beautiful ha intrattenuto 2.150.000 telespettatori (17,73%), Endless Love ha appassionato 2.072.000 utenti con il 18,51% di share; La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.479.000 spettatori (18,22%); My Home My Destiny ha coinvolto 1.746.000 utenti con il 18,82% di share. Tuttavia, Canale 5 perde ascolti con Pomeriggio Cinque che ha ottenuto 1.115.000 spettatori (14,47%) nella prima parte e 1.085.000 utenti (12,83%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 12 settembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 834.000 utenti (20,07), mentre Storie Italiane (Rai 1) ha conquistato 745.000 (18,51%) nella prima parte e nella seconda 767.000 utenti (17,85%). Molto bene È sempre Mezzogiorno (Rai 1) con 1.510.000 telespettatori e il 13,22% di share. Resta indietro Canale 5 con Mattino Cinque News che ha ottenuto 869.000 telespettatori (20,82%) nella prima parte e 789.000 (19,84%) nella seconda e a Forum con 1.323.000 telespettatori e il 19,48% di share.