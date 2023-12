Ascolti tv 12/12/23: Professore, Merlino, Balivo, Matano. Top e flop

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro per la prima serata di martedì 12 dicembre 2023 è stata la fiction di Rai Uno, Un Professore 2, che ha incollato al piccolo schermo ben 3.880.000 spettatori con uno share del 21.3%. A seguire, la partita di Champions League – Inter Vs Real Sociedad andata in onda su Canale 5, che ha totalizzato 3.729.000 utenti e il 18% di share. Bene anche per Le Iene show su Italia 1, che ancora una volta si piazzano sul gradino più basso del podio portandosi a casa più di 1.300.000 spettatori: un risultato in calo rispetto alla scorsa settimana ma comunque buono. Infine, buon risultato anche per DiMartedì su La7, che questa settimana ha interessato quasi 1.3 milioni di italiani con uno share del 7.3%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 12 dicembre 2023:

Rai Uno: Un Professore 2 ha raccolto 3.880.000 spettatori (21.3% di share);

Canale 5: Champions League – Inter Vs Real Sociedad ha totalizzato 3.729.000 spettatori (18%);

Rai Due: Burraco fatale ha intrattenuto 809.000 spettatori (4.1%);

Italia 1: Le Iene show ha fatto compagnia a 1.307.000 utenti (9%);

Rai Tre: Avanti popolo ha interessato 335.000 spettatori (1.9%);

Rete 4: È sempre cartabianca ha raggiunto un a.m di 756.000 spettatori (5.2%);

La7: Di Martedì ha ottenuto 1.275.000 spettatori (7.3%);

Tv8: Un corgi sotto l’albero ha convinto 534.000 spettatori (2.7%);

Nove: Via dall’incubo ha conquistato 306.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv martedì 12 dicembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.373.000 spettatori (21.5% di share);

Rai Uno: Affari tuoi ha intrattenuto 4.974.000 telespettatori (23.1%);

Canale 5: Striscina la Notizia ha tenuto compagnia a 3.222.000 spettatori (15.7%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha incollato allo schermo 3.162.000 utenti nella prima parte (22%) e 4.334.000 (25.9%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.967.000 spettatori nella prima parte (14.7%) e 2.907.000 spettatori nella seconda (18%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 821.000 spettatori (4%) nella prima parte e 842.000 spettatori (3.9%) nella seconda;

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.719.000 spettatori (8%);

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha interessato 1.434.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un posto al sole ha intrattenuto 1.668.000 utenti (7.7%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 493.000 spettatori (2.3%);

Nove: Little Big Italy ha raccolto 458.000 spettatori (2.2%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera – Fuori Due ha avuto 271.000 spettatori (1.5%) e Il Mercante in Fiera ha intrattenuto 361.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv martedì 12 dicembre 2023: il pomeriggio

Ancora una volta vittoria scontata per La Vita in Diretta di Alberto Matano su Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino. Non altrettanto bene invece per Caterina Balivo e La Volta Buona, che non riesce proprio a ingranare e rimane al di sotto del 15% di share.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.530.000 spettatori (12.5% di share) nella prima parte e 1.514.000 nella seconda (14.6%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.780.000 spettatori (19.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.732.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 2.257.000 utenti nella seconda (19.6%);

Rai Due: Ore 14 ha totalizzato 847.000 utenti (7.3%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 480.000 spettatori (5.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.582.000 telespettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 3.010.000 spettatori (24.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.678.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.760.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.719.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.547.000 spettatori nella prima parte (15.7%) e 1.515.000 (13.5%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 12 dicembre 2023: il mattino