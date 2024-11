Ascolti Tv 12/11: GF, Sinner, Cattelan. Quante batoste! I dati

Il Grande Fratello non recupera ascolti neanche con lo spostamento al martedì sera. Durante la serata di martedì, 12 novembre, il reality condotto da Alfonso Signorini ha intrattenuto solamente 2.313.000 utenti con il 17,89% di share. Quest’edizione del GF pare proprio non prendere il volo, registrando risultati ancora più deludenti della scorsa sfortunata edizione. L’ingresso del triangolo targato Temptation Island non ha avuto l’effetto sperato nei telespettatori, bensì tutto il contrario, con il pubblico ormai stufo di questi teatrini già studiati a tavolino.

Su Rai 2 il match Sinner – Fritz per i NITTO ATP Finals ha ottenuto 2.111.000 telespettatori (10,08%), mentre su Rai 1 il film The Help ha coinvolto 2.014.000 telespettatori (12,28%). Male la prima puntata di Sanremo Giovani (Rai 2) con Alessandro Cattelan, che ha intrattenuto solo 527.000 telespettatori con uno share del 3,68%.

Su Rai 3 Amore criminale – Storie di femminicidio ha coinvolto 1.025.000 telespettatori (5,59%); Die Hard – Un buon giorno per morire (Italia 1) è stato visto da 946.000 spettatori (5,56%); È sempre Cartabianca (Rete Quattro) ha raggiunto 613.000 telespettatori (4,22%); X Factor (Tv8) con 429.000 utenti (3,51%); Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.566.000 telespettatori (9,26%); Comedy Match (Nove) è stato visto da 370.000 telespettatori (2,06%).

Ascolti Tv martedì 12 novembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino ancora in vetta. Affari Tuoi (Rai Uno) continua a dominare l’access prime time con 5.331.000 utenti e il 24,58% di share. Molto bene anche Cinque minuti (Rai Uno) con 4.434.000 telespettatori e il 21,31%. Male Striscia la Notizia (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.898.000 telespettatori e il 13,35% di share. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha ottenuto 1.241.000 spettatori (5,89%) e Un posto al sole che ha intrattenuto 1.487.000 utenti (6,81%).

Da segnalare Otto e mezzo su La 7 che ha raccolto 1.644.000 telespettatori (7,60%). Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 429.000 telespettatori (1,99%), mentre sul Nove disastro per Chissà chi è che ha raggiunto 404.000 telespettatori (1,91%) nella prima parte e 497.000 (2,29%) nella seconda.

Recupera ascolti L’Eredità (Rai 1) che ha intrattenuto 3.035.000 (20,92%) nella prima parte e 4.197.000 utenti (23,86%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.624.000 telespettatori (19,80%) nella prima parte e nel game un netto di 3.751.000 (22,60%).

Ascolti Tv martedì 12 novembre 2024: il pomeriggio

Tiepido La volta buona (Rai 1) che ha ottenuto 1.456.000 (12,61%) nella prima parte e nel programma 1.511.000 utenti (14,88%). Molto bene su Rai 1 Il Paradiso delle Signore che ha ottenuto 1.663.000 spettatori (19,25%) e La vita in diretta con 1.772.000 (18,87%) nella prima parte e 2.309.000 nella seconda (21,06%). Su Rai 2 BellaMa’ ha coinvolto 584.000 utenti con il 6,55% di share.

Su Canale 5, Beautiful ha intrattenuto 2.238.000 telespettatori (18,02%), Segreti di Famiglia ha appassionato 2.035.000 utenti con il 17,64% di share e My Home My Destiny ha coinvolto 1.555.000 utenti con il 17,72% di share. Bene Uomini e Donne con 2.671.000 spettatori (25,94%) e Amici con 1.731.000 utenti (20,14%). Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.555.000 spettatori (16,44%) nella prima parte e 1.505.000 utenti (14,03%) nella seconda.

Ascolti Tv martedì 12 novembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 865.000 utenti (18,23%), mentre Storie Italiane (Rai 1) ha conquistato 732.000 (16,54%) nella prima parte e nella seconda 859.000 utenti (16,60%). Molto bene È sempre Mezzogiorno (Rai 1) con 1.694.000 telespettatori e il 17,43% di share. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.006.000 telespettatori (21,34%) nella prima parte e 1.000.000 (22,69%) nella seconda. Bene Forum (Canale 5) con 1.565.000 telespettatori e il 21,78% di share.