Ascolti tv 12/10: Ballando vs Tu si que vales, chi ha perso. I dettagli

Ascolti tv prime time sabato 12 ottobre 2024 – Ennesimo testa a testa tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. A spuntarla, seppur di poco, è stata la prima. Tu sì que vale su Canale 5 ha radunato 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7%; su Rai 1 Ballando con le Stelle ne ha avuti 3.419.000 pari al 25.9% (3.950.000 utenti pari al 22.4% di share nel segmento Tutti in Pista. Nella stagione in corso, ‘Queen Mary’ si porta quindi sul 2 a 1 nei confronti della ‘rivale’ Carlucci che ha vinto la sfida degli ascolti all’esordio per poi essere superata leggermente nelle due puntate successive. Dati comunque più che rosei per entrambi i talent show delle ammiraglie.

Medaglia di bronzo per La7 che con In Altre Parole ha raccolto 874.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai2 F.B.I. è stato seguito da 709.000 utenti pari al 4% mentre F.B.I. International ha catturato l’attenzione di 716.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 ha faticato L’era glaciale che ha intrattenuto 687.000 spettatori (4.2%). Male su Rai3 Gabriella: 424.000 spettatori (2.5%). Ha fatto peggio su Rete4 Freedom – Oltre il Confine in grado di raggranellare soltanto 349.000 utenti (2.8%). Su Tv8 4 Ristoranti ha fatto divertire 404.000 spettatori (2.3%). A chiudere Nove che con Accordi & Disaccordi ha convinto 391.000 utenti (2.5%).

Access prime time e preserale: ascolti tv 12 ottobre 2024

In crescita su Canale 5, grazie anche alla pausa di Affari Tuoi, Striscia la Notizia: 3.212.000 spettatori con il 18.2%. . Sul Nove sempre in apnea Chissà chi è di Amadeus che ha coinvolto solamente 533.000 spettatori (3%).

Gerry Scotti, in replica, ha quasi raggiunto Pino Insegno nella fascia preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 2.076.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Reazione a Catena ha convinto 3.156.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raggruppato nella prima parte 1.976.000 spettatori (17.5%), mentre nella seconda ne ha conquistati 2.908.000 (20.8%).

Emma D’Aquino vs Silvia Toffanin: sfida senza storia

Altra sfida senza storia tra Emma D’Aquino e Silvia Toffanin, con quest’ultima che si conferma senza sforzo leader di fascia. Su Canale 5 Verissimo ha fatto compagnia a 1.972.000 utenti (22.2%) nella prima parte e a 1.869.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Risultati ben differenti e piuttosto deludenti per Rai 1: Sabato in Diretta ha informato 825.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 1.150.000 utenti (11.3%) nella seconda.