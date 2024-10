Striscia contro Affari Tuoi: “cosa non torna”, social con De Martino

La faida tra Striscia la Notizia e Affari Tuoi si riaccende. Ma, si proceda con ordine. È passato poco più di un mese da quando Stefano De Martino ha preso le redini del popolare game show di Rai 1, ereditando il ruolo di conduttore da Amadeus. Un compito tutt’altro che semplice, dato il grande successo che quest’ultimo aveva raggiunto, riportando il programma ai fasti di un tempo. Nonostante le alte aspettative, De Martino ha saputo superarle, ottenendo ascolti da record e superando anche i risultati del suo predecessore. Nemmeno la concorrenza agguerrita di Striscia la Notizia sul Canale 5 e il nuovo programma di Amadeus sul Nove, Chissà chi è, hanno rallentato la corsa dell’ex ballerino. Affari Tuoi, infatti, continua a crescere, mantenendo salda la leadership negli ascolti della fascia dell’access prime time.

Tuttavia, c’è chi sostiene che la Rai stia adottando una strategia ben precisa per mantenere alti gli ascolti di Affari Tuoi. Diversi utenti hanno notato che, dall’arrivo di Stefano De Martino, nel programma ci sono state numerose vincite, anche di grande valore, mentre le perdite sembrano essere sempre meno frequenti. Inoltre, alcuni utenti hanno sottolineato che, con il ritorno di Amadeus sul piccolo schermo, nel programma si tende spesso a lasciare in gioco fino alla fine i pacchi con i premi di valore più alto, mantenendo così alta l’attenzione del pubblico e aumentando la suspense fino all’ultimo minuto.

Proprio per questo, Striscia la Notizia ha deciso di riaccendere la polemica contro Affari Tuoi, riprendendo una battaglia già affrontata anni fa. Nella puntata di sabato, 12 ottobre, è andato in onda un servizio risalente al 2013, in cui sono state analizzate alcune “stranezze” del quiz. “Molti ci chiedono perché non facciamo più notare come, per mantenere alti gli ascolti, Affari Tuoi tenga i pacchi più alti fino alla fine della trasmissione. Noi non lo facciamo più perché di come funziona questo casuale meccanismo ve ne abbiamo parlato fin troppe volte, ricordate? E allora vi proponiamo un vecchio filmato che parla delle stranezze di Affari Tuoi”, ha detto Michelle Hunziker per lanciare il vecchio servizio.

Dopo la fine del video, la Hunziker ha insistito con un: “Questa è la storia ed evidentemente la storia continua ancora”. Sui social, però, il pubblico si è schierato dalla parte di Affari Tuoi e Stefano De Martino. Molti utenti hanno trovato senza senso mandare in onda un servizio di oltre dieci anni fa, sostenendo che l’unico scopo fosse screditare il game show. Difatti, c’è chi ha addirittura accusato il Tg satirico di agire per pura gelosia verso i grandi ascolti che Affari Tuoi sta raccogliendo, mentre quelli di Striscia la Notizia sono decisamente deludenti.