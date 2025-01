Ascolti tv 12/1: Mina Settembre 3, Domenica In, Amici… Botti e flop

Ascolti tv prime time domenica 12 gennaio 2025 – Dominio assoluto di Rai Uno, grazie all’esordio di Mina Settembre 3 che ha coinvolto 4.659.000 spettatori pari al 25.9% di share. Buonissimi risultati per la fiction con protagonista Serena Rossi che non ha lasciato scampo alla concorrenza di Canale Cinque, che con Tradimento ha conquistato 2.027.000 utenti con uno share del 12.1%. Dati decisamente deludenti per l’ammiraglia Mediaset.

Terzo gradino del podio per Italia Uno: Le Iene hanno convinto 1.446.000 spettatori con un ottimo 10.3% di share. Medaglia di legno per Report su Rai Tre che ha informato 1.340.000 utenti pari al 7.3%. Quindi su Rete Quattro Zona Bianca con 636.000 spettatori (4.4%) e su Rai Due Goldrake U in grado di intrattenere 545.000 persone (2.8%). A chiudere La7 (Insider – Dietro la verità: 479.000 spettatori e il 3%), Tv8 (Un miracolo sotto l’albero: 324.000 spettatori con l’1.7%) e Nove (Che Tempo Che Fa – Best Of: 325.000 spettatori con il 2.4%).

Ascolti tv 12 gennaio 2025: Access Prime Time e preserale

Continua a volare su Rai Uno Affari Tuoi. Stefano De Martino ha fatto giocare 6.382.000 spettatori, 30.9% di share. Ennesimo risultato monstre. Fatica molto, invece, Canale Cinque che con Paperissima Sprint ha raccolto soltanto 2.662.000 spettatori pari al 12.9%.

Anche nel preserale solito dominio di Rai Uno con L’Eredità: nella prima parte 3.224.000 spettatori pari al 20.4%, nella seconda 4.419.000 utenti pari al 25%. Su Canale5 bene Gira La Ruota della Fortuna, che ha intrattenuto 2.769.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.352.000 utenti (19.3%).

Ascolti tv pomeriggio: Amici e Verissimo leader indiscussi

Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque), dopo la pausa natalizia, riprende a macinare ascolti: 3.037.000 spettatori pari al 22.5%. Domenica In di Mara Venier (Rai Uno) molto staccata: 2.304.000 utenti con il 17.2% nella prima parte, 2.028.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte e 2.103.000 persone all’ascolto con il 17.4% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

Canale Cinque si impone anche con Verissimo che ha avuto 2.532.000 spettatori pari al 21.3% nella prima parte, 2.699.000 utenti pari al 20.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.692.000 spettatori pari al 18.5% nella terza parte denominata I Saluti di Verissimo.

Rai Uno, dopo Domenica In, ha mandato in onda Da Noi… A Ruota Libera che è stata la scelta di 1.907.000 spettatori con il 13.9% share. Dati al limite della sufficienza.