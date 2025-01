Domenica In, pasticcio Venier: Servillo se va, troppo spazio a Fox

Pasticcio di Mara Venier a Domenica In. Nella puntata in diretta del 12 gennaio, uno degli ospiti più attesi, l’attore premio Oscar Toni Servillo, ha abbandonato lo studio ancor pima dell’ospitata, nonostante fosse stato annunciato dalla stessa conduttrice veneta che, poi, avendo capito che cosa è successo, ha fatto una telefonata riparatrice in cui si è scusata con l’interprete campano. Servillo avrebbe dovuto intervenire assieme al duo comico Ficarra e Picone per parlare del nuovo film di Roberto Andò, “L’abbaglio”. A Domenica In, però, non lo si è visto in quanto la Venier ha cominciato di nuovo la trasmissione con l’oroscopo di Paolo Fox e varie coppie di vip, slot che si è dilungata più del previsto. A causa del ritardo, Servillo se ne è andato via.

A spiegare i motivi della decisione presa dall’attore napoletano sono stati Ficarra e Picone che, quando sono entrati in studio, hanno spiegato alla padrona di casa che Servillo non era più coloro in quanto si era trovato in difficoltà per il ritardo accumulato rispetto alla scaletta iniziale. In particolare, il duo comico palermitano ha riferito che in effetti il collega era con loro fino a pochi minuti prima, ma che ha dovuto abbandonare l’ospitata “perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre”.

Ficarra ha poi assicurato che Servillo desiderava essere presente, ma che “ci sono state incomprensioni di orario”. “Tra meno di un’ora ha uno spettacolo”, ha aggiunto. In effetti la situazione corrispondeva al vero. L’attore premio Oscar doveva essere in scena di lì a poco con lo spettacolo “Tre modi per non morire” al teatro Argentina di Roma.

Mara Venier, avendo compreso il pasticcio combinato con la scaletta, ha fatto sapere che c’è stato un qui pro quo sugli orari relativi all’ospitata, palesando anche la propria preoccupazione. Temeva che Servillo si fosse arrabbiato per il malinteso. “Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado al teatro Argentina e lo aspetto all’uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no”, ha detto la conduttrice veneta durante la diretta di Domenica In, ripetendo di amare Servillo e di essere una sua grande fan.

In qualche modo si è posto rimedio al patatrac. Sempre a diretta ancora in corso c’è stata una telefonata chiarificatrice con l’attore napoletano. “Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa. Toni, stiamo parlando di te”, ha spiegato la Venier. Toni concilianti da parte dell’interprete: “Mara, ciao, non fa niente. A me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto”.