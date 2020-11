Ascolti tv 11 novembre 2020: Italia-Estonia contro All Together Now, i dati

By

Si sono sfidati nella prima serata di ieri, mercoledì 11 novembre 2020, Rai Uno con l’amichevole Italia-Estonia e Canale 5 con All Together Now. I dati degli ascolti tv riportano una piccola differenza tra l’incontro di calcio e il programma condotto da Michelle Hunziker. Sebbene la partita abbia intrattenuto più telespettatori, lo share del talent show di Canale 5 è più alto poiché è durato di più. Scendendo nel dettaglio, l’amichevole Italia-Estonia ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.162.000 di telespettatori, registrando il 15.7% di share. Invece, la seconda puntata del programma Mediaset ha conquistato la presenza di 3.289.000 di telespettatori con il 16% di share.

Questo nuovo appuntamento del talent show, durante il quale è avvenuto un imprevisto con il vestito della Hunziker, ha registrato un dato superiore rispetto alla scorsa puntata. Intanto, Daria Bignardi ha chiuso L’assedio sul canale Nove con la presenza di 428.000 di telespettatori e l’1.9% di share. Su Rai Tre Chi l’ha visto? ha tenuto compagnia a 2.252.000 di telespettatori con il 10.5% di share. Rete 4 con Speciale stasera Italia ha intrattenuto 886.000 telespettatori con il 4.1% di share. Invece, su La7 Atlantide ha registrato una media di 687.000 telespettatori con il 3.6% di share. Su Rai2 Il Sole a Mezzanotte ha conquistato 1.797.000 di telespettatori con il 7.2% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes è stato visto da 1.450.000 di telespettatori (6.6%).

Durante l’access prime time, Striscia la notizia ha intrattenuto 4.559.000 di telespettatori con il 16.5% di share. Nel preserale di ieri, L’Eredità – La Sfida dei 7 ha tenuto compagnia a 3.628.000 di telespettatori (19%) mentre L’Eredità a ben 5.079.000 di telespettatori (22.4%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.130.000 di telespettatori (16.7% ) e Caduta Libera 4.323.000 (19.4%).

Nel primo pomeriggio su Rai 1 Il paradiso delle signore ha intrattenuto 2.187.000 di telespettatori (17.8%), mentre La vita in diretta ha informato 2.501.000 spettatori con il 16.3% di share. Come sempre, su Canale 5, hanno tenuto compagnia ai telespettatori le varie soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.874.000 di telespettatori (16.8%), Una Vita 2.644.000 di telespettatori (16.9%) e Il Segreto 1.936.000 di telespettatori (15.4%). Uomini e Donne ha intrattenuto 2.993.000 di telespettatori con il 22%. In seguito, Pomeriggio Cinque ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.979.000 di telespettatori (14.1%) nella prima parte, 2.449.000 di telespettatori (15.1%) nella seconda e 2.482.000 di telespettatori (14.1%) nella terza di breve durata.